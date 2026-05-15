Hoe droogt de Citroën C6 op na 20 jaar?

Het kan aan ons liggen, maar het lijkt dat de tijd de Citroën C6 een beetje vergeten is. Dit was de laatste keer dat er op de 'traditionele' manier een grote sedan kwam van Citroën, waarmee een tijdperk dat ruim 50 jaar duurde ineens afgesloten werd. Dankzij het duurste exemplaar op Marktplaats, dat geprijsd lijkt alsof het al een klassieker is, vroegen wij ons af of de jaren een beetje vriendelijk zijn geweest voor de laatste grote Citroën.

Iconische modellen van Citroën, ze zijn er genoeg. Het merk is echter altijd bezig met de toekomst. Je kent natuurlijk de ID/DS die sinds 1955 grote Citroëns cool maakt. De opvolger CX is qua insteek hetzelfde, maar qua uitvoering compleet anders. De XM komt uit de Gandini-tijd en is weer een stap vooruit. Helaas was elke grote Citroën wel een stap achteruit qua succes. Van DS naar CX begrijpelijk, want de DS was buitenaards populair. Van CX naar XM was al een beetje het begin van het einde. De opvolger van de XM was eigenlijk perfect, maar faalde jammerlijk.

Citroën C6

Terwijl het recept perfect is. De Citroën C6 werd de grote sedan boven de C5. Dat betekent dat dit de Citroën is voor mensen die de dikste limousine van het merk willen. V6-motoren, natuurlijk de welbekende hydropneumatische veerbollen en een interieur dat qua comfort en ruimte meekan met de top, zoals eigenlijk alleen een Citroën dat kan. Dat kost natuurlijk wel wat en als je 'gewoon een sedan' zoekt van Citroën was de C5 ook een goede auto, optioneel ook met V6 en altijd met veerbollen. Je moet zo'n C6 dus echt willen.

Helaas wilden mensen dat dus niet echt. In zeven jaar productie van de Citroën C6 wist het merk nog geen 25.000 exemplaren te slijten wereldwijd. Je kan de DS5 zien als een soort opvolger als je een bijzondere ruimtelijke auto zoekt in het middelhoge segment. Maar dat is toch anders. De C6 was echt iets op zich. Precies zoals een grote Citroën moest zijn. Ook een DS 9 is een soort van C6-opvolger, maar wederom, anders. Tevens weinig succesvol.

Duurste Citroën C6 van Marktplaats

Afijn, wij kwamen een Citroën C6 tegen op Marktplaats en zo'n 20 jaar na dato wilden we eens de balans opmaken. Deze is namelijk geprijsd als een (toekomstige) klassieker. Dat heeft de C6 op zich in zich, al weten we niet of dat moment al nu direct is. We nemen je even mee. Het betreft een exemplaar uit 2007. Het bijzondere uiterlijk dat zijn basis vindt in de Lignage Concept uit 1999 houdt echt wel stand. Het is nog steeds een uniek ding, met designdetails als die spitse, gladde neus en dat bijzondere geholde glas van de achterruit.

Het exemplaar in kwestie is uitgevoerd in de kleur Mativoire, een soort champagnekleur. Verder is het uiterlijk zo chique als vrijwel elke C6, met chromen lijstjes overal en die dubbele vijfspaaks velgen. Die kleur moet je ding zijn, maar is betrekkelijk zeldzaam op een C6.

Als je niet van beige houdt, dan ga je het interieur van de Citroën C6 op Marktplaats ook niks vinden. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor vrijwel elke C6. Ook hier beige op het leder met een contrast in de sierlijsten van donker hout. Qua luxe kwam je niks tekort des tijds, de meeste moderne snufjes kon je wel vinden in de C6. Onder de kap vind je de 211 pk sterke 3.0 liter V6.

Kopen

Een ietwat bijzondere uitvoering, nette staat en met 65.284 km ook niet veel gelopen. Dat wordt op een dag zeker wel een klassieker, deze Citroën C6 op Marktplaats. Onder waarschijnlijk het mom 'vind maar eens een tweede' is de prijs echter niet mals. De verkoper wil namelijk 32.950 euro zien voor de C6. Da's een scheut geld. Zou jij de C6 nog een kans geven?