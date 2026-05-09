Hoe duur kan en wil je een Mercedes-Benz C-Klasse EV maken?

Weet je nog die bijna 800 kilometer actieradius waar Mercedes-Benz heel stoer over deed bij de introductie van de nieuwe, volledig elektrische C-Klasse? Juist, die raakt wel heel erg buiten bereik als je de auto ook een beetje fatsoenlijk wilt aankleden. Hoe meer opties, hoe vaker je moet laden.

Iets meer dan een ton

Hoewel de C-Klasse in de basis als vrij complete auto geleverd wordt, kan je er toch, met een beetje moeite, bijna 30.000 euro aan opties op laten verspijkeren. Daarmee kan je in totaal net iets boven een ton uitkomen. Na wat gerommel met pakketten en losse en vooral onlogische opties en combinaties, kwamen wij uit op een maximaal bedrag van 101.249 euro. Oftewel 29.566 aan opties op de 71.583 euro kostende C 400 4MATIC Business Solution AMG. Voor dat geld moet je overigens zelfs gedag zeggen tegen de actieradius van 700 kilometer, want hij blijft steken op de 683 kilometer.

Mercedes zou Mercedes niet zijn, als het niet een paar heel aparte opties in de configurator had verstopt. De lampjes in de zonnekleppen, bijvoorbeeld. Je zou zeggen dat die standaard zijn bij een luxe Duitser, maar niet bij Mercedes. Je moet ze expliciet kiezen en er 60 euro voor over hebben. Voor dat bedrag kan je ook kiezen voor een massagefunctie in de voorstoelen. Nee, geen grap. Massagestoelen kosten 60 euro bovenop de standaard selectie.

Wat ook opvalt, en dat zie je niet direct als je de auto ziet, is dat hij standaard alleen kan snelladen bij 800 volt-laders. Dat betekent dat snelladen bij bijvoorbeeld een Tesla Supercharger, die op 400 volt werkt, niet optimaal gaat. Dat is een probleem, want dat beperkt de flexibiliteit van de auto enorm. Tenminste, tot alle laders over zijn op 800v. Gezien dat nog wel even duurt, is het dus verstandig om de Gelijkstroom-laadsysteem (DC)[SA-83B] van 666 euro aan te vinken. Dan bouwt Mercedes een omvormer in de auto en kan je ineens wel snelladen bij een Supercharger. Dat daar een extra optie voor nodig is, is eigenlijk absurd.

Eigenlijk is APP verplicht

Mocht je overigens iets meer willen dan alleen een ander setje velgen, dan wordt je constant geconfronteerd met het niet verplichte, maar wel benodigde Advanced Plus Pakket van 3.630 euro. Kleurtje in het interieur? Kan, maar alleen met APP. Keyless Go? Jahoor, maar alleen met APP. Telefoonladers? Alleen met APP. Head-up display? Je kent het riedeltje.

Naast dat dit pakket meer dan 3.000 euro kost en redelijk waar voor geld geeft, omvat het ook alle exterieurverlichting zoals die van het logo en de grille. Wil je dat niet, dan heb je pech. Ook zit je vast aan een 3-jarig abonnement op het MBUX Entertainmentpakket, waar je na die drie jaar of geen gebruik meer van kunt maken, of extra voor moet gaan betalen.

Maar waar betaal je eigenlijk voor?

Nog een leuke: het Antidiefstalpakket URBAN GUARD PLUS kost 375 euro, maar geeft toegang tot dezelfde twee opties: Alarmsysteem SA-551 en Wegsleep- en interieurbeveiliging SA-882. Als het reguliere URBAN GUARD. Waarom je dan 375 euro extra moet betalen voor de PLUS? Mercedes-Benz legt het niet uit op de website. Gelukkig doen wij dat wel: PLUS heeft onder meer: GPS-tracking, botsingsdetectie en het onbruikbaar maken van sleutels. Lijkt ons best 375 euro waard, mits je weet waar je het voor betaalt.

Als je dan serieus kijkt naar wat je eigenlijk op je nieuwe C-Klasse wilt hebben, dan zou je wellicht eerst kiezen voor de instapper, de C 400 4MATIC Business Solution van 65.875 euro, want die heeft de langste range. En hoe meer range, hoe beter. Maar als je die dan schappelijk gaat inrichten en wat kleurtjes begint te kiezen, de omvormer aanvinkt en bijvoorbeeld het toch prettig vindt om wat gebruiksgemak in de Merc te hebben, dan kom je al snel op de 83.057 euro uit.

Nu klinkt het relatief schappelijk om 18.000 euro aan opties te selecteren, waaronder ook een headup-display en de meesturende achteras met 360 camera (naast kleur, velgen en interieurbekleding), maar als je een stapje hoger gaat en kiest voor de C 400 4Matic Business Solution Luxury van 67.932 euro en die op nagenoeg dezelfde wijze aankleedt (iets duurdere interieur kleur en het Advanced Plus Pakket wat verplicht is op dit Luxe-model), ben je ineens 3.000 euro goedkoper uit (komt uit op een totaal van 80.365 euro). En qua range maakt het geen verschil. Beide varianten komen uit op 723 kilometer, net minder dan de BMW i3...