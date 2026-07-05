Dit is zijn de opmerkelijkste opties die je op de BMW X5 kunt kiezen

De BMW X5 is altijd al een indrukwekkende verschijning geweest. Een die ook best een diepe indruk kan maken op de financiën. Met minder dan een ton hoef je immers niet aan te kloppen voor een beetje X5. Iets wat ook geld voor de nieuwe variant. Maar het is en blijft ook een premium Duitser, wat inhoudt dat er aanzienlijk wat aan versleuteld kan worden. Hoeveel? Dat zochten we uit.

Om te beginnen zetten we voor de vorm de dieselvariant alvast buitenspel en kiezen we voor de benzinevariant. Waarom? Omdat de elektrische iX5 nog niet in de configurator staat en er maar bar weinig mensen voor de diesel zullen kiezen. We starten dan ook bij een vanafprijs van 135.814 euro en 20 cent.

Bij onze poging om tot een exorbitante prijs te komen, besloten we alle abonnementen buiten beschouwing te laten. Niemand wil meer abonnementen, zelfs niet als het geld tegen de plinten klotst. Niet dat het uiteindelijk heel veel op de uiteindelijke prijs van 170.038 en wederom 20 cent uitkwamen. Kortom, net geen 35.000 euro aan opties. Het is een bak geld, maar tegelijk valt het ook best mee voor een auto in deze klasse. Als we even bij Porsche kijken, zitten we met gemak op het dubbele.

Opvallend weinig opvallends

Wat ook opvalt is dat er eigenlijk maar weinig echt opvalt in de optielijst. Eigenlijk is de enige uniek optie die we tegenkwamen de elektrische deuren. Mocht je die 'slimme' deuren willen hebben, dan moet je daar net geen 2.000 euro voor overhebben.

Naast de abonnementen die je liever niet aanvinkt, is er verrassend veel al standaard is (zoals bijvoorbeeld de grilleverlichting) in het huidige aanbod van X5'en. Nu komt daar in de loop der tijd ongetwijfeld verandering in, als BMW met de goedkopere instappers komt. Voor nu is een keuze voor een M-sportpakket en de daarin inbegrepen opties eigenlijk zoveel omvattend dat er misschien nog een kleurtje op het in- en exterieur gekozen dient te worden.

Standaard, maar niet standaard

Natuurlijk hadden we bepaalde zaken graag als standaard gezien op een auto in deze prijsklasse. Neem bijvoorbeeld de 'Luchtvering beiden assen incl Integral Active Steering', waarmee de achteras mee gaat sturen. Toch handig op een twee meter brede en vijf meter lange bonk metaal. Maar veel verder dan dat konden we ook niet komen

Omdat de configurator eigenlijk zo saai is, kom je, zoals gezegd, eigenlijk al heel ver met het wel of niet kiezen van een M-sportpakket, een lakkleur, wat velgen en een materiaal voor in het interieur?

Wat is optimaal?

Waar wij op uitkwamen met onze configuratie? Net geen 141.000 euro. We kozen voor voor de basisconfiguratie zonder M-pakket. Voor deze ene keer maken we een uitzondering op de regel dat elke BMW er beter uitziet met een M-pakket, want dat is deze keer niet het geval. Daarnaast vinkten we een Individual lak aan, kozen we voor wat grotere velgen en bruin leder interieur met een comfortpakket. Dat was het eigenlijk wel.

Zelf ook even rommelen in de configurator? Dat kan hier. We zijn vooral benieuw op welk totaalbedrag jij uitkomt voor jouw perfecte BMW X5.

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