Geef toe, je hebt wel eens van die momenten dat je je afvraagt of een Porsche 911 GT3 S/C misschien nog wel eens bereikbaar zou kunnen worden. Als je die vraag aan jezelf moet stellen, dan durven we je bijna het antwoord niet te geven. Aan de andere kant is de vraag stellen: hoe duur kan je een Porsche 911 GT3 S/C eigenlijk maken, misschien nog wel leuker.

Speciaal om het antwoord op deze enorm belangrijke vraag te kunnen geven, doken we de configurator in. Nog voordat we echt aan de slag konden met dit bijna wetenschappelijke onderzoek, kwamen we al wat opmerkelijks tegen: Porsche biedt een optie die het hele samenstellen uit handen neemt. Voor nog geen 30.000 euro (29.917 euro) kan je namelijk kiezen voor het ietwat kitcherig genoemde ‘Street Style Pakket’. Hiermee koop je de 911 GT3 S/C zoals de ontwerpers hem het liefst zien. Of zoals Porsche zegt; “Het Street Style Pakket– een „director’s cut“ van de ontwerpstudio Style Porsche – onderscheidt zich door een reeks specifieke kenmerken aan het exterieur en interieur.” Vrij vertaald: je moet van rood en stickers houden.

Porsche weet het niet altijd beter

Maar hoewel het selecteren van dit pakket, viel het op dat je nog steeds de nodige dingen kon aanpassen. Die stickers op de zijkant? Die kan je gratis laten verwijderen. Ook kleuren mag je voor een groot gedeelte nog zelf kiezen, alsook kleinere details zoals het Sport Chrono-pakket en dergelijke. Kortem, de prijs is nog verder op te krikken. Sterker nog, wij konden voor nog zo’n 45.000 euro aan de auto laten versleutelen, waarmee wij op een duurste S/C uitkwamen van 455.469 euro.

Nu moeten wij zeggen dat we niet zo gecharmeerd waren van de keuzes die Porsche maakt onder het Street Style Pakket. Dus sloegen we zelf aan het configureren. Op zoek naar de duurste samenstelling zonder dat Porsche kleuren en tankdopmaterialen kiest. Verrassend genoeg konden we alsnog voor 68.253 euro aan dingen aanpassen om tot ‘volle’ GT3 S/C te komen. Ook plukten we nog even 1.333 euro aan accessoires mee, zoals een dashcam en een bak voor in de frunk. Handig, toch? De snelle hoofdrekenaar weet al op welk totaalbedrag we hiermee uit zijn gekomen: 450.463 euro.

Opties zijn er ook om niet te kiezen

Maar goed, het is natuurlijk maar zelden dat je een ‘bomvolle bak’ nodig hebt, laat staan dat je alle opties het geld waard vindt. Zo kan je bijvoorbeeld overwegen om niet te kiezen voor de Lichtgewicht ruitenwisserarmen van koolstofvezel. Daarmee bespaar je 1.339 euro, maar verpest je het ook voor jezelf. Je weet nu dat je vol trots aan iedereen wil vertellen dat je zo’n 150 gram aan gewicht hebt bespaard en daarmee het zwaartepunt van de auto omlaag hebt gebracht, wat dan weer voor betere rijeigenschappen zorgt. Op vier ton is die optie zeker een verplichte.

Hetzelfde geldt voor de 2.548 euro kostende beschermfolie die Porsche aan de voorkant voor je aanbrengt. Stukje behoudt van de auto waar je (hopelijk) zuinig op gaat zijn. En als we het daar dan toch over hebben: voor 3.350 euro bespaar je je een hoop schade aan de voorbumper. Voor dat geld installeert de fabrikant namelijk het liftsysteem op de vooras. Ook de 160 euro kostende brandblusser kan een verstandige investering zijn.

Duur likje verf

Waar wij deze keer dan geen geld aan uit zouden geven is aan de 18.196 euro kostende ‘Exclusive Manufaktur’ kleurselectie. Niet omdat er geen mooie kleuren tussenzitten, maar omdat Oak Green Metallic Neo de S/C in onze ogen perfect staat. Daar komt ook bij dat de velgen onbespoten mogen blijven. Scheelt ook weer 587 euro. Ook het Carbon-exterieur pakket van 4.677 hoeft er van ons niet op. Wij hebben liever een wat ingetogenere look met wat meegespoten panelen. Maar goed, wij zijn ook geen experts op het gebied van Porsche Styling, anders hadden we wel voor het Street Style Pakket gekozen.

Enfin, waar kwamen wij op uit met onze ‘perfecte’ samenstelling? Wij kozen voor 42.234 euro aan opties en 505 euro aan accessoires om tot een zeer schappelijke 423.729 euro te komen. Er zijn dagen dat we het niet hebben, er zijn geen dagen dat we het wel hebben.

Nu vragen wij ons toch af: zou jij 30.000 aftikken voor het Street Style Pakket?

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