Hoe duur kan je een Porsche Cayenne Coupé electric maken?

De Porsche Cayenne Turbo Coupé is de krachtigste Porsche ooit gemaakt. Gelukkig kun je in de configurator ook helemaal losgaan en van de zwaarlijvige kolos een krachtig statement maken. Als er Porsche iets niet doet, dan is het wel ‘nee’ verkopen.

Het grappige is dat het de Stuttgarters blijkbaar ook helemaal geen reet interesseert of jij voor schut rijdt in hetgeen zij voor je op de weg hebben gezet. Dat in tegenstelling tot heel veel andere sportwagenbouwers die graag hun imago beschermen. Wil je blauwe velgen op je gouden Cayenne? Prima, als jij daarvoor 1.274 euro neertikt, wordt dat geregeld. Rode stickers erbij? Voor 448 euro plakt iemand ze er met een glimlach op.

Het mooie aan de configurator van de Cayenne is dat je er pas te laat achterkomt dat je bijna een ton aan opties hebt aangevinkt waarvan je overtuigd bent dat je ze nodig hebt. Het is alsof je aan het eind van de maand op je bankafschrift kijkt, omdat je je afvraagt waar al je geld is gebleven en er dan pas achterkomt dat je alleen maar lullige bedragen aan snacks en hebbedingetjes hebt uitgegeven.

Voor 816 euro krijg je...

Waar hebben we het dan over? Neem bijvoorbeeld de documentmap. Dat ding waar het instructieboek en wat andere papieren inzitten die je in het dashboardkastje legt en vervolgens alleen maar heen en weer schuift, omdat er ook nog andere troep in het kastje gepropt moet worden. Die map kan je dus voor een schamele 816 euro in leder in de kleur naar wens laten uitvoeren.

Tot hoever je kunt gaan? Wij kwamen door vakkundig opties te kiezen uit op net geen 270.000 euro. Om precies te zijn kwamen we 413 euro te kort. Al zouden we die ruim goedmaken als we de optionele set bijpassende Porsche Design horloges (6.500 euro) hadden aangevinkt. Ook het rokerspakket van 57 zou de prijs nog iets omhoog duwen, maar in onze Cayenne van bijna drie ton wordt absoluut niet gerookt. Over eten en drinken kunnen we nog discussiëren.

Wil je nog verder, dan kun je altijd nog bij het speciale Sonderwunsch aankloppen. Daarvoor moet je wel naar de dealer stappen, want deze vorm van personalisering wordt alleen persoonlijk besproken. Dan weet je ook dat de prijzen aanzienlijk omhoog gaan.

Ook belangrijke technische upgrades

Tussen al het optiegeweld kwamen we twee opties tegen waarover we eigenlijk niet kunnen praten, omdat ze een vereiste zijn: Porsche Active Ride en de meesturende achterwielen. De eerste is hard nodig om de rijervaring van kolos met overgewicht te veranderen in die van een auto die het Porsche-logo waardig is. En de andere hebben we nodig om fatsoenlijk in de Nederlandse parkeervakken te komen. Kosten voor de twee? Bij elkaar net geen 11.000 euro (respectievelijk 8.913 en 1.822 euro).

Over een andere optie zouden we wel graag willen kunnen praten, maar dat maakt Porsche onmogelijk: de voorbereiding voor het draadloos laden. Op het grotere geheel is de 243 euro die deze optie kost amper merkbaar, maar toch zouden we hier niet zo snel voor kiezen. Het is enkel een voorbereiding, waarna niet alleen de lader nog in de auto gebouwd moet worden, maar ook de draadloze laadpad nog op de oprit geïnstalleerd moet worden.

Hier wordt de Cayenne lichter van...

De leukste, of eigenlijk grappigste optie die we tegenkwamen: verlichte veiligheidsgordelsluitingen. Oftewel een LED-randje om het stuk waar je de gordel in vast drukt. Handig voor degene die altijd scheldend naar dat ding op zoek is. Voor 382 euro is dat probleem uit de wereld geholpen.

Overigens hebben we die extra lampjes niet meegenomen in onze optimale configuratie We klikken de gordel altijd blind vast. Wat hebben we dan wel gedaan om op het bedrag van 214.291 euro uit te komen? Zoals gezegd de eerder genoemde twee vereiste opties. Daarnaast kozen we kleur en velgen voor bij elkaar iets meer dan 7.000 euro. Het Race-Tex-interieur met stoel- en stuurverwarming mag Porsche ook installeren. Lichtregeling in het panoramadak en een trekhaak voor ruwweg 5.000 euro en thermisch en geluidsgeïsoleerd privacyglas voor 1.644 euro zijn ook aangevinkt. En om het af te maken zijn de 360 graden camera, het Burmester geluidssysteem en natuurlijk Drive Assist en de Head-up display geen overbodige luxe. Al met al toch nog 41.746 aan opties.

Zouden we dezelfde configuratie op de Cayenne S Coupé Electric loslaten, dan komen we op een totaal van 184.846 euro, waar dan ineens 51.101 euro aan opties nodig is om met dezelfde uitrusting de weg op te kunnen. Scheelt je misschien wel 30.000 euro, maar dan heb je niet de krachtigste Porsche ooit gemaakt, maar kan je wel zeggen dat je het duivelsgetal aan PK’s hebt en dat je 40 kilometer verder komt dan die dombo die de duurste variant koopt.