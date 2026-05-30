Hoe duur kun je een Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé eigenlijk maken?

In een wereld waar je maar bij de Chinezen hoeft te koekeloeren om jaloers te worden hoe compleet de EV’s daar geleverd worden, kijkt Mercedes niet mee over diezelfde schutting. Het merk houdt zich netjes aan de Duitse mentaliteit dat je zelfs een topmodel nog best karig geleverd krijgt.

Om uit te vinden hoeveel opties je eigenlijk moet aanvinken om een schappelijke Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé EV te kunnen rijden, kijken we natuurlijk eerst even naar de prijs die de autofabrikant je voorschotelt als je een te diepe portemonnee en een probleem met impulsbeheersing hebt. Wij kwamen uit op een bedrag van net geen kwart miljoen euro. Al gokken we dat het verschil van 1.260 euro nog wel ergens goed te praten valt met een extra gepersonaliseerde sleutelhanger, of iets dergelijks.

Blijf weg van de verlichting, ik herhaal...

Wat direct opvalt bij het configureren van deze dikste elektrische AMG, is het feit dat de verlichting aan de voorkant compleet optioneel is. Een paar lampjes in de grille zodat je ook ’s avonds opvalt in je opvallende bolide, kost je 1.270 euro. Wij zouden dit geld lekker in de zak houden, want die lichtband boven de grille die je daarmee aan kunt zetten, doet in onze ogen weinig goeds voor het ontwerp. In het volledig zwart valt hij wellicht nog een beetje weg. Maar blijkbaar zijn we daar de enige in, want Mercedes heeft vol trots ‘Meest gekocht’ bij deze optie neergezet.

Nog een opmerkelijke optie voor het duurste en op performance gerichte model van stal: de AEROKINETICS Venturi Flow van 5.264 euro. Dat zijn twee aerodynamische elementen die voor dat geld in de vloer worden gemonteerd. Iets waarvan je zou verwachten dat het tot de standaard uitrusting zou behoren, aangezien de makers nogal lopen te pochen over hoe geweldig deze EV wel niet presteert. Helaas doet hij dat nog niet als je er ‘slechts’ 190.000 euro voor neertikt.

We gaan verder achter de betaalmuur

Ook de topsnelheid van 300 km/u en de laadsnelheid van 600 kW zitten achter betaalde opties verscholen. Zonder het 6.352 euro kostende AMG Drivers Package kun je maximaal 260 km/u aantikken en als je niet bereid bent om 1.210 euro voor het AMG Performance laadpakket te betalen, dan piekt het laden op 350 kW.

Overigens is het Drivers Package enkel te verkrijgen op de GT 63, niet op de goedkopere GT 55. Dat betekent dus ook dat het budgetmodel geen optie heeft voor de keramische remschijven die in het Drivers Package behoren.

En die beperking maakt de optimale configuratie ook best lastig. Want eigenlijk zit er maar heel weinig verschil tussen de GT 55 en 63. Veel meer dan een vermogensverschil van 353 pk (816 versus 1.169 pk) is het niet. Maar is dat bijna 35 duizend euro waard? Om echt het maximale uit de auto te halen, zul je die premium wel moeten betalen. Zeker als je ooit denkt er een rondje op het circuit mee te gaan doen. Dan is het drivers package een vereiste en is het ook handig om de Aerokinetics aan te vinken.

35.000 euro voor een gevoelskwestie

Toch blijft het wel een beetje moeilijk om die 35k te verantwoorden voor een auto die onderliggend eigenlijk hetzelfde is. Zelfde accu’s, zelfde elektromotoren, alleen andere software. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze in Duitsland een vinkje zetten achter GT 55 of achter GT 63 en daarmee de hele configuratie klaar hebben en ook direct 35.000 euro extra in de zak steken.

Maar tegelijk kun je het natuurlijk slecht aan jezelf verkopen dat je de beperkte variant kiest als je voor zo’n auto in de markt bent. Op dat punt gaat het waarschijnlijk niet meer over het aanschafbedrag, maar over het gevoel dat je erbij hebt. Dus ja, de GT 63 met Driver’s Package, aerodynamische upgrades en de mogelijkheid om met 600 kW te laden, zijn eigenlijk wel een vereiste. Evenals een leuk kleurtje en een setje velgen naar smaak. Waar kom je dan op uit? In ons geval op een uiterst schappelijke 220.180 euro. Voor de vorm: dat is 30.000 euro goedkoper dan een kale Porsche Taycan Turbo GT en de Lucid Air Sapphire (die enkel met alle opties geleverd kan worden) en bijna twee keer zo duur als de Polestar 5 en precies hetzelfde een volledig uitgeruste Lotus Emeya 900 Sport.

Dan rest ons nog de vraag: Hoeveel ben je kwijt voor jouw perfecte AMG GT? Bouw 'm hier.