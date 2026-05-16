€25.000? Ammehoela! Zoveel moet je schappelijke ID.Polo neertellen

Het klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk dat de Volkswagen ID.Polo er ‘vanaf 24.990 euro’ is. Maar we weten allemaal dat niemand ermee voor dat bedrag de showroom verlaat. Het is immers een Duitser, en dat betekent dat je altijd wat opties moet aanvinken.

Maar wat kosten die opties eigenlijk? Hoe ver kan je gaan? Kan je de ID.Polo uit de markt prijzen? Tja, in zekere zin wel, want de duurste variant die wij konden optuigen kost 41.800 euro. Dat is nogal wat voor een autootje met 211 pk en 440 WLTP-kilometers aan actieradius.

8+1 luidsprekers met 480 Watt

Maar goed, dan heb je ook wel voor 690 euro een ‘High-end geluidsysteem’ van Harman Kardon met 8+1 luidsprekers en in totaal 480 Watt vermogen plus 12-kanaals versterker en subwoofer laten installeren. Of belangrijker nog: voor 1090 euro het ‘Assistance Pakket Plus’ aangevinkt waarmee je een 360-camera krijgt en een parkeerassistent alsook ‘Pre-crash’ proactieve inzittenden bescherming. Geen slechte optie voor dat geld. Bij andere merken betaal je makkelijk het dubbele of driedubbele voor hetzelfde.

Wat dan wel weer ietwat aan de prijs is in vergelijking met andere merken, is het net geen 800 euro kostende ‘Interieur Style Pakket’, waarmee je eigenlijk enkel elektrisch verstelbare stoelen met rugmassagefunctie krijgt. Bij Porsche heb je dat al voor zes tientjes…

Kan je best zonder Harman Kardon speakers in je auto leven, dan is het toch het verstandigst om voor de speciale ID. Polo. Style First Edition te kiezen. Deze heeft standaard de hele optielijst, op de speakers na, aangevinkt, maar kost onder aan de streep bijna 4.000 euro minder. Dan wordt iets beter geluid wel duur betaald.

Dure WLTP-kilometers

Ook voor actieradius en vermogen moet je bij Volkswagen redelijk bijbetalen. De 37 kWH-varianten zijn namelijk zo’n 5.000 tot 6.000 euro goedkoper dan de 52 kWh-varianten. Daarvoor krijg je op papier ruwweg 120 kilometer extra WLTP-kilometers aan actieradius en 76 pk erbij.

Maar wat vooral opvalt is dat de keuzestress waarschijnlijk nooit zal toeslaan bij het samenstellen van jouw perfecte ID.Polo. In totaal komen we namelijk uit op welgeteld twaalf verschillende keuzes die je moet maken. Daarbij zien we de keuze voor kleur en wielen als elk één op zich. Als we dat niet doen, dat komt het glorieuze totaal aan keuzes uit op 20.

Vlageel is wel een uitdaging

En omdat ze allemaal niet de wereld kosten, is het makkelijk om je te laten verleiden, waardoor het totaal toch hoger uitkomt dan je aanvankelijk had gedacht. Wij zouden bijvoorbeeld twee keer nadenken over het ‘Multimedia Pakket’ en de ‘IQ-LIGHT’-opties. Navigeren doe je toch via CarPlay en kek uitziende lampjes heb je nooit nodig op een Polo.

Toch voelt het wel alsof Volkswagen je een beetje verplicht om tenminste één optie te kiezen. Als je dat namelijk niet doet, dan stap je elke dag in een vlagele, sorry, Python Yellow metallic auto. Dan is die 690 euro voor het vinkje naast Celestial Blue metallic heel snel te verantwoorden.