Hoe gaat die nieuwe Jaguar EV nou eigenlijk heten?

We zijn er natuurlijk altijd op uit om voorafgaand aan een onthulling zo veel mogelijk puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Soms is dat lastig. Want uitspraken kunnen wel eens 'van horen zeggen' zijn of in de verkeerde context gezet worden. Die EV van Jaguar? Die gaat helemaal geen GT heten, of in ieder geval is het niet bevestigd. Dat is gewoon het type auto wat het wordt.

Die monolitische concept car met ietwat woke-inslag is inmiddels alweer anderhalf jaar onder ons. De puzzelstukjes waarover we het net hadden, die beginnen langzaam maar zeker op hun plek te vallen. Geef toe: ook jij bent benieuwd. Je wil gewoon wel weten hoe het eruit ziet, ondanks dat het wellicht een gek ding wordt.

Persmomentje

Goed nieuws, denk je. Dankzij Autocar India weten we namelijk dat er een persmomentje van Jaguar aan zit te komen rondom de Type 00 op 12 mei, komende dinsdag. Dat is niet helaas niet de onthulling van de hele auto. Die vindt namelijk plaats in september 2026, dus daarvoor moet je nog wel even geduld hebben. Wat er wel wordt onthuld: de definitieve naam. GT was op zich een logische naam geweest, maar wel een beetje simpel. Dat is dus niet de definitieve naam.

Welke naam?

Het wordt dus geen GT. Of Type 00, dat is de naam van de concept. Jaguar heeft ook de naam X900 laten vallen, maar dat is de interne benaming (zoals X300, X350 of X351 op de XJ's van weleer). Dus ligt het nog compleet open welke naam het merk wil gaan gebruiken. Gezien het type auto verwacht je iets in de trend van XJ, maar het XJ-imago wil het merk dus juist van zich afschudden.

Misschien dat jij met nog vijf dagen te gaan een leuke duit in het zakje kan doen. Jaguar Monolith, bijvoorbeeld. Of Jaguar Gerry, een ode aan de inmiddels niet meer bij Jaguar werkzame hoofdontwerper Gerry McGovern. Verzin eens iets.