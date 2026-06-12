Hoe slecht is de accu van je EV na 160.000 kilometer?

Aangezien de accu van je laptop degradeert waar je bij staat, denken sommige mensen dat het met EV’s ook zo hard gaat. De accu van een auto is echter de accu van je laptop niet. Dat blijkt weer uit nieuw onderzoek.

Arval heeft 24.000 batterijcertificaten onder de loep genomen, om te kijken hoe het gesteld is met de accu na een X aantal kilometers. Daar bij hebben niet alleen EV’s meegenomen, maar ook PHEV’s. Het is niet helemaal logisch om die op één hoop te gooien, maar we moeten het er maar mee doen. EV’s maakten wel het grootste deel uit van de onderzochte auto’s (66%).

SOH na 160.000 kilometer

Na 70.000 kilometer blijkt de gemiddelde State of Health van een accu nog 93% te zijn. Dat is best wel een flinke afname in korte tijd, maar het goede nieuws is dat de degradatie daarna afvlakt. Na 160.000 kilometer zit de accu namelijk nog op 90%, gemiddeld gezien. Daar valt prima mee te leven.

Bij oudere EV’s is het probleem natuurlijk wel dat de range bij 100% al karig was. Dan kan een verlies van 10% een behoorlijke aderlating zijn. Maar goed, dat is een rekensommetje wat je zelf kunt maken. Als je veel range nodig hebt, moet je sowieso geen oude Renault Zoe kopen.

Verder is het goede nieuws dat de degradatie bij nieuwe accu’s minder hard gaat. Bij de nieuwste generatie EV’s valt de SOH 2% tot 3% hoger uit. Dus als je net een nieuwe EV gekocht hebt, is de SOH wellicht nog wel beter dan 90% bij 160.000 kilometer.

Bron: Arval

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