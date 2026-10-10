Hoe goed is de Volkswagen ID.Tiguan eigenlijk geprijsd tegenover z'n voorganger

Als je de bestverkopende auto uit je aanbod opnieuw in de markt zet, dan is het enorm belangrijk dat je de prijsstrategie tot in de puntjes op orde hebt. Op het eerste gezicht lijkt het dat Volkswagen dat zeker gelukt is met de ID.Tiguan, maar hoe verhoudt het zich eigenlijk tegenover de ID.4 en de Tiguan met verbrandingsmotor?

Voor net geen 41 duizend euro kan je al een Volkswagen ID.Tiguan bestellen. Daarvoor krijg je de variant met het 61 kWh metende LFP-accupakket, waarvan 58 kWh netto bruikbaar is. Belangrijker: op papier kan je met een volledige lading 450 WLTP-kilometers afleggen. Dat is nogal wat minder dan de 600 kilometer die haalbaar moet zijn met het 77 kWh-metende NMC-accupakket in de duurdere variant. Natuurlijk zou het vooral interessant zijn om de vergelijk te maken met de auto die 600 kilometer kan rijden, maar daarvan zijn de prijzen helaas nog niet bekend. We zijn dus beperkt tot het absolute instapmodel.

Het is allemaal hetzelfde...

Als we dan even naar de instappers van de ID.4 en de reguliere Tiguan kijken, dan valt op dat de ID.4 1.000 euro goedkoper was en de Tiguan Trend 1.5 eTSI mild hybride zeven ruggen meer kost. De ID.Tiguan staat dus netjes tussen zijn voorganger en zijn tegenhanger in. Maar laten we eerst eens kijken naar de twee EV's, want daartussen zijn de verschillen echt heel erg klein.

De ID.4 en ID.Tiguan rollen op hetzelfde MEB-platform en dat is te zien in alles. Niet alleen zijn de auto's technisch nagenoeg hetzelfde: ze hebben exact dezelfde accucapaciteit, laadsnelheid (zowel AC als DC) en zijn ook nog eens bijna even groot en even zwaar. De grootste verschillen zie je terug in efficiëntie (of voordelige WLTP-testcyclus). De ID.Tiguan haalt zoals gezegd 450 km op een volle lading, waar de ID.4 het na 436 opgeeft.

De twee modellen zijn op enkele millimeters na ook even groot. Dat houdt in dat het laadvermogen ook hetzelfde is. In de ID.Tiguan krijg je maximaal 1.565 liter, en in de ID.4 ook. Toch zit hier verschil in, want in de ID.Tiguan vinden we een frunk van 32 liter, iets wat in de ID.4 compleet mist.

Waar zit het verschil dan?

Het prijsverschil is dus lastig te verklaren op de technische basis. Het zal uiteindelijk terugkomen op de wat nieuwere tech die te vinden is in de auto, met name in het interieur. Wat wel duidelijk is, is het feit dat Volkswagen dezelfde strategie aanhoudt als het deed met de ID.4. De lichte prijsstijging en dat het de auto aantrekkelijker in de markt zet dan de benzinevarianten, al hebben die meer last van extra belastingen als BPM.

Als je zo naar bovenstaande cijfers kijkt, dan komt de reguliere Tiguan toch beter uit de verf. Hoewel dit model ruim 10 centimeter korter is dan zijn elektrische broertjes, krijg je maximaal 1.736 liter aan bagage in deze variant. Ook als je het verbruik omrekent tot actieradius, zet hij met zijn 775 kilometer de batterijbakken te kakken. Maar goed, die is dan ook minimaal zevenduizend euro duurder. Voor dat geld heb je flink wat opties extra, of wellicht de duurdere ID.Tiguan die 600 kilometer haalt.

Om echt goed te kunnen zien hoe de prijs van de ID.Tiguan zich verhoudt tot zijn voorloper en benzine-broer, is het dus nog even wachten tot de complete prijslijst beschikbaar is. Ook dan wordt het pas echt interessant om te zien hoe hij zich verhoudt in de bredere markt. Hij moet het immers opnemen tegen de gelijk geprijsde en nog altijd populaire Tesla Model Y.

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