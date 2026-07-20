In deze EV rij je gratis je dagelijkse kilometers, maar leuk is het niet

Over de jaren hebben we meerdere elektrische auto's gezien die met behulp van zonnepanelen beweerden dat je nooit meer hoefde te laden. Er was ooit zelfs een Nederlandse startup (Lightyear) die het trucje probeerde uit te halen. Iets wat niet helemaal goed afliep, voornamelijk omdat ze dachten dat mensen een karige auto wilde kopen voor meer dan een ton. Blijkbaar hebben de Chinezen van Solarky Mobility Technologies ook zitten opletten, want die doen nu precies het tegenovergestelde van Lightyear.

De autofabrikant komt namelijk met de Solarky SunV, een heel kleine SUV met Suzuki Jimny-achtige looks en een enorm uitschuifbare set zonnepanelen op het dak. De fabrikant claimt ook dat dit karretje echt de allereerste productiekar is die op daadwerkelijk op zonne-energie kan rijden.

50 kilometer per dag

Met het feit dat het kekke karretje kan rijden, is dan ook wel zo'n beetje alles gezegd. Met het 15 kW (20 pk) en 85 Nm sterke elektromotortje dat op de achteras ligt, stuwt de SunV zichzelf, waarschijnlijk met veel tegenzin, tot een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Dankzij zijn alles behalve rijkelijk uitgemeten LFP-accupakket van 10,2 kWh geeft de mini-Jimny er na 151 kilometers de brui aan. Dat is overigens nog berekend op de verouderde NEDC-testcyclus. Onder de WLTP zou dit uitkomen op ruwweg 128 km en in de praktijk zou je dus moeten rekenen op zo'n 100 kilometertjes.

Maar aangezien het autootje bedoelt is voor stedelijk gebruik, is die actieradius eigenlijk prima genoeg. Het leuke is dat de helft daarvan dagelijks via de uitschuifbare zonnepanelen geladen kan worden. Volgens Solarky zou de auto onder normale zonnige omstandigheden 50 kilometer laden als de panelen zijn uitgeschoven. In dat geval heeft de SunV 3,2 vierkante meter aan zonnecellen tot z'n beschikking.

Zoals je waarschijnlijk wel verwacht, komt deze Solarky niet naar Nederland. Tenminste, dat ligt vooralsnog niet in de plannen van de fabrikant. Die richt zich voornamelijk op zonnigere gebieden in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Thailand Tanzania en Indonesië.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover