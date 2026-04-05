Hoe GTA VI ook voor de autofanaat interessant wordt

Als autofanaat heb je ook genoeg te doen in Grand Theft Auto: het zit immers in de naam. Om copyright te omzeilen hebben auto's in de GTA-reeks hun eigen ontwerp, merk en modelnaam. Ook dat is helemaal een eigen leven gaan leiden en de community die GTA speelt puur en alleen voor de auto's is misschien wel de grootste die er is. Logisch dat ook een beetje autofanaat met smart wacht op GTA VI, het vervolg dat dit najaar zijn langverwachte debuut maakt. Gelukkig lijkt Rockstar zeker het auto-gedeelte niet vergeten te zijn.

Alleen al in de trailers en screenshots kunnen mensen die de auto's uit GTA een beetje kennen, al een hoop nieuwe modellen spotten voor GTA VI. Of modellen die je al kent van GTA V (de laatste paar updates zijn veel auto's in die game geïntroduceerd die nieuw voor GTA VI ontwikkeld zijn) met nieuwe upgrades, waar wordt bewezen dat er waarschijnlijk allerlei manieren zijn om je auto van voor naar achter te transformeren. Ze zijn de autofanaat dus niet vergeten.

Het speelveld

Zoals je kan verwachten is vrijwel elke gamer (en dat zijn er veel) in volledige hoop aan het wachten op GTA VI. Net als bij de voorganger, maken mensen er zowat een fulltime baan van om de reeds getoonde puzzelstukjes te gebruiken om verwachtingen te scheppen. Met name het speelveld: de kaart die nagemaakt wordt voor GTA VI wordt groter en uitgebreider dan ooit. Vandaar dat een project wat je kan vinden op StateOfLeonida.net poogt om een zo accuraat mogelijke concept-kaart voor GTA VI te bouwen. Het enige wat we zeker weten is dat de stad Vice City is, gebaseerd op Miami. Deze ligt in de staat Leonida, die logischerwijs dus Florida moet voorstellen. Verder weten we niks behalve de stukjes die in de trailers voorkomen. Toch is er dus al een globaal beeld van hoe de kaart er, met enige correcte verwachtingen, uit gaat zien.

Circuit

Op die kaart valt iets op, waaronder onder meer The Drive bericht. Er is een circuit te zien! Dat er iets van een circuit in de game zit was al waarschijnlijk, want één van de hoofdpersonen is te zien met een shirt waar 'Gellhorn Raceway' op staat. Port Gellhorn wordt een stad aan de andere kant van de kaart dan de grootste stad Vice City, met dus als één van de features dat er een circuit komt. Delen hiervan (met grijs op de kaart) zijn in beeld gebracht naar aanleiding van het grote lek in 2022 waar de kaart al op te zien was. De delen in het rood gemarkeerd zijn naar verwachting ingevuld.

De verwachting is namelijk dat het circuit in GTA VI gebaseerd gaat worden op een echt circuit. En wel de bekende Amerikaanse baan Sebring, die ook nog eens in Florida ligt. Ook al lijkt de ligging iets anders te zijn, de laatste bocht lijkt terug te komen. Evenals een klein stukje van de haarspeldbocht die je halverwege het circuit tegenkomt. Het circuit wordt dan ook op de onofficiële kaart aangeduid als 'gebaseerd op Sebring Raceway'. Al lijkt de speculatie ook niet uit te sluiten dat het Gainesville Raceway, eveneens in Florida, kan zijn.

Debuut

Het toevoegen van een circuit à la Sebring in GTA VI zou een nieuwe feature zijn in de reeks. In GTA San Andreas had je wel meerdere stadia om in te racen, maar niet in de open wereld. In GTA V heb je een oval die bedoeld is voor paardenrennen, waar je dus met de auto wel op kan maar dat eigenlijk niet de bedoeling is (niet dat we je willen weerhouden van verboden dingen doen in GTA, begrijp ons niet verkeerd). Dat terwijl racen een belangrijk deel is van GTA en qua straatracen en andere vormen van racen een enorme community opgebouwd is. Deze community een circuit geven zou natuurlijk een leuke bonus zijn voor de zesde Grand Theft Auto.

Eerst zien, dan geloven

Wellicht denk je nu: ja leuk, maar ik geloof er niks van dat er een circuit in GTA VI komt omdat een plaatje op het internet dat zegt. Eerst officieel bevestigd krijgen, dan geloof ik het. Ja, daar heb je gelijk in. Schrijf door de community gemaakte kaarten echter niet volledig af. Mocht je denken dat een paar nerds die niks beters te doen hebben er niks van snappen: onderstaande is de laatste fan-made kaart voor GTA V voordat de game los was in 2013. Voordat je het met je eigen ogen kon zien had Rockstar Games de kaart nog nooit onthuld. Wie de kaart van GTA V een beetje kent: verrassend accuraat. De makers van de voorlopige kaart van GTA VI kunnen dus veel dingen aardig aan het rechte eind hebben. We gaan het zien: op 19 november 2026 is de voorlopige release van de GTA die inmiddels 13 jaar op zich laat wachten. Tenzij hij voor een derde keer uitgesteld wordt.