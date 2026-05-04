Dure auto's worden nog duurder

Hoe kun je een dure auto nóg duurder maken? Hold my pint, lijkt Range Rover te denken...

Sommige auto's hebben van zichzelf alles al wat de verwende automobilist kan eisen, zoals eigenlijk alle modellen van Range Rover. Maar als fabrikant moet je natuurlijk geen slachtoffer worden van je eigen genialiteit, dan worden de aandeelhouders boos. Dus komt Range Rover met 4 pakketten die de argeloze klant nog iets extra poen uit de zak weet te kloppen. Door middel van naampjes van dure wijken erop.

Er zijn vier varianten, gebaseerd op de vreselijk dure Londense wijken Hoxton, Belgravia, Battersea en Westminster. Elk gekoppeld aan een bestaand model, van Evoque tot de grote Range Rover. Het idee is dat elke wijk z’n eigen karakter meebrengt, en dat zie je terug in kleuren, materialen en details. Aldus Range Rover zelf natuurlijk.

Wat je concreet krijgt? Andere velgen, specifieke lakcombinaties, wat unieke badges en dingen als projecties op de grond als je instapt. Binnenin net even andere afwerking, zodat het niet voelt als de standaardversie.Technisch verandert er eigenlijk niets. Het blijft dezelfde aandrijflijn, dezelfde basis, hetzelfde rijgedrag. Je krijgt echt alleen een andere badge.

Mocht je de zaken die standaard op deze 4 varianten zitten los willen bestellen, dan kan dat ook. Alleen ben je dan zomaar 25.000 euro duurder uit, terwijl zo'n pakketje voor ongeveer 10 tot 15k meer de showroom uitrijdt.

En zo weet Range Rover het te spinnen dat je geen 140.000 euro uitgeeft aan een nieuwe auto, maar er 10.000 op bespaart.

Doen ze slim, ik wil er nu ook een!