Hoe laat start de F1 Grand van Mexico? Tijden en alles wat je moet weten

Het kan dit weekend bijna niet meer mis: Kimi Antonelli wordt F1-kampioen! Hij gaat het doen in Mexico-Stad als het in Nederland avond is. Dit moet je weten voor de race begint.

Tijden!

Voor wie vorige week F1 heeft gekeken, verandert er niks. De tijden van de trainingen, kwalificatie en race zijn net zo laat als bij de Amerikaanse GP. Daardoor krijgen we het volgende tijdschema:

Zaterdag 31-okt Vrije training 3 19:30 - 20:30 Zaterdag 31-okt Kwalificatie 23:00 - 00:00 Zondag 1-nov Race 21:00

Grand Prix van Mexico

De Formule 1 kwam in 1962 voor het eerst naar Mexico en een jaar later werd de eerste race die meetelde voor het WK er verreden. Na de eerste periode (1963–1970) keerde het circuit in de jaren '80 en '90 terug (1986–1992). Pas in 2015 maakte de Formule 1 een terugkeer in Midden-Amerika. Sinds 2021 staat het evenement officieel bekend als de Mexico City Grand Prix (Gran Premio de la Ciudad de México), omdat de overheid het bonnetje niet meer wilde betalen, maar het stadsbestuur wel.

Als we kijken naar wie de absolute meester in Mexico torent er één naam boven iedereen uit: Max Verstappen. De Nederlander is met afstand de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Grand Prix van Mexico-Stad met maar liefst 5 overwinningen (2017, 2018, 2021, 2022 en 2023) op zijn naam.

Autódromo Hermanos Rodríguez

Het circuit in Mexico-Stad van 4,3 kilometer heeft één grote uitdaging: de hoogte. De baan ligt op 2.240 meter boven zeeniveau. De ijle lucht zorgt voor minder downforce en maakt het koelen van de motoren en remmen extreem lastig.

De ronde begint op een van de langste rechte stukken in de Formule 1 (ruim 1,2 kilometer). De F1-auto’s halen hier doorgaans hoge topsnelheden, maar het is de vraag of dat ook in 2026 lukt met de elektro-afhankelijke motoren van vandaag de dag. Na het lange rechte stuk volgen een krappe sectie, gevolgd door weer een recht stuk en een wat technischer deel.

Bocht 7 tot en met 11 vormen een snelle reeks slingerbochten in sector twee. Hierna draaien de coureurs het Foro Sol-honkbalstadion in. Hier rijden de coureurs stapvoets door een reeks zeer trage, haakse bochten (Bocht 13 t/m 15), omringd door tienduizenden fans. De ronde wordt afgesloten via de Peraltada-bocht (nu gehalveerd) die terug leidt naar het start-finishgedeelte.

F1-nieuwsupdate

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze race. Hieronder vind je een korte opsomming van de leukste verhalen.

Standen voor de GP van Mexico-Stad 2026

Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 365 2 Russell Mercedes 242 3 Hamilton Ferrari 241 4 Verstappen Red Bull Racing 236 5 Leclerc Ferrari 233 6 Norris McLaren 211 7 Piastri McLaren 144 8 Hadjar Red Bull Racing 105 9 Lawson Racing Bulls 77 10 Gasly Alpine 42 11 Lindblad Racing Bulls 38 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 23 14 Hülkenberg Audi 13 15 Bortoleto Audi 10 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Alonso Aston Martin 7 18 Sainz Williams 7 19 Albon Williams 5 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Team Punten 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 3 Red Bull Racing 355 4 McLaren 355 5 Racing Bulls 102 6 Alpine 69 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Mexico-Stad 2026?

Het belooft een zonnig en warm raceweekend te worden op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Dankzij de ligging wordt het niet extreem heet: de temperatuur schommelt overdag rond de 25 graden. Zowel op zaterdag als op zondag is er geen kans op regen. De combinatie van de felle zon midden op de dag en het hete asfalt vraagt veel van het bandenbeheer van de teams tijdens de race.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Mexico-Stad 2026?

Antonelli is bezig met een lekkere reeks, maar hoeft niet te winnen om kampioen te worden. Wellicht dat de bookmakers daarom Max Verstappen bestempelen als topfavoriet. Met zijn ijzersterke staat van dienst in Maxico krijgt Verstappen een odd van 2,50, terwijl een podiumplek op 1,30 staat genoteerd. Bekroond Antonelli wel zijn kampioenschap met een overwinning? Dan krijg je 2,75 keer je inzet.

Charles Leclerc voert de achtervolgers aan met een odd van 8,00 voor de zege, gevolgd door Lewis Hamilton (10,00) & Lando Norris (11,00). George Russell (15,00) en Isack Hadjar (23,00) worden gezien als outsiders. Voor de Mexicaanse fans die hopen op een sprookjesachtige thuisoverwinning voor Sergio Pérez, schatten de gokkantoren de kansen uiterst klein in. De winnaars-odd op Pérez is 3001!

Hoe kan ik de F1 dit weekend kijken?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd (tenminste, als er wat noemenswaardigs gebeurt). Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!