Hoe laat start de F1 in de VS? Tijden en alles wat je moet weten

Na een weekendje vrij (behalve voor Max Verstappen) is de Formule 1 terug! Dit weekend wordt de GP van de Verenigde Staten op COTA in Austin, Texas verreden. Wordt Kimi Antonelli dit weekend al wereldkampioen?

Tijden!

Voor we naar de kampioenschapskansen van Antonelli kijken, moet je eerst weten hoe laat je F1 kunt kijken. Door het tijdsverschil van zes uur wordt de race pas ‘s avonds Nederlandse tijd verreden.

Zaterdag 24-okt Vrije training 3 19:30 - 20:30 Zaterdag 24-okt Kwalificatie 23:00 - 00:00 Zondag 25-okt Race 21:00

GP van de Verenigde Staten

De Formule 1 en de Verenigde Staten kennen een lange knipperlichtrelatie. Al sinds de beginjaren van het wereldkampioenschap probeerde de F1 vaste voet aan grond te krijgen in Amerika. De koningsklasse reed in het verleden op uiteenlopende locaties: van Sebring (1959) en Riverside (1960) tot de legendarische Watkins Glen (1961–1980). Later volgden de befaamde stratencircuits van Long Beach, Detroit, Dallas en zelfs een parkeerterreincircuit bij het Caesars Palace in Las Vegas.

De F1 streek begin deze eeuw neer op de Indianapolis Motor Speedway (2000–2007). Na het bandendrama in 2005 leek het huwelijk er nooit te komen. Dankzij Amerikaanse eigenaren en de introductie van Drive to Survive won F1 weer aan populariteit onder Amerikanen. Pas met de komst van het Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, vond de Formule 1 in 2012 haar moderne thuisbasis in de VS, om vervolgens nog twee races in The States te organiseren (Miami en Las Vegas).

Circuit of the Americas

Het Circuit of the Americas in Austin, Texas, ontworpen door Hermann Tilke. Dan hou je je hart vast, maar deze keer heeft Tilke wat mij betreft erg goed werk verricht. De eerste sector begint met een hoge heuvel met erbovenop een blinde bocht naar links. Hierna volgt een sectie die geïnspireerd door Maggotts/Becketts/Chapel van Silverstone en de 'Esses' van Suzuka en da’s goed gelukt. Vlak daarna komt een lang recht stuk van ruim een kilometer dat eindigt met een haarspeldbocht. Dit is de beste plek voor inhaalacties.

Sector drie begint dan weer erg technisch en eindigt met twee snelle knikken naar links. Het circuit telt in totaal 5,5 kilometer waarvan het asfalt enorm hobbelig is. Op de plek waar de baan nu ligt, lag ooit een groot moerasgebied. De kleigrond zet enorm uit in de regen en krimpt in de droge zomers. Daardoor verschuift de bodem onder het asfalt en valt er niet tegen te herasfalteren.

F1-nieuwsupdate

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze race. Hieronder vind je een korte opsomming van de leukste verhalen.

Zo wordt Antonelli dit weekend kampioen in de VS

We weten nog steeds niet hoeveel races het seizoen nog telt door de onenigheid in het Midden-Oosten en de besluiteloosheid (of gebrek aan de wil om de beslissing wereldkunidg te maken) van de FOM. Als de races in Qatar en Abu Dhabi doorgaan, zijn er na dit GP-weekend nog vijf races te gaan: GP van Mexico: 01-nov, GP van Brazilië: 08-nov, GP van Las Vegas: 21-nov, GP van Qatar: 29-nov en GP van Abu Dhabi: 06-dec.

Om in Austin al met de wereldbeker te zwaaien, moet het volgende gebeuren. Antonelli moet 23 punten meer scoren dan zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Dit gebeurt bijvoorbeeld als Antonelli de race wint (25 pt) en Russell niet verder komt dan P10 (1 punt) of uitvalt. Russell kan in de laatste vijf races nog gelijk komen in aantal overwinningen, vandaar. Hamilton mag niet meer dan 14 punten inlopen op Antonelli, en Verstappen, Norris en Leclerc mogen niet meer dan 6 punten meer pakken dan de Italiaan.

Standen voor de GP van Verenigde Staten 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 340 2 Russell Mercedes 238 3 Hamilton Ferrari 229 4 Verstappen Red Bull Racing 221 5 Leclerc Ferrari 215 6 Norris McLaren 201 7 Piastri McLaren 138 8 Hadjar Red Bull Racing 97 9 Lawson Racing Bulls 75 10 Gasly Alpine 41 11 Lindblad Racing Bulls 38 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 23 14 Hülkenberg Audi 13 15 Bortoleto Audi 10 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Alonso Aston Martin 7 18 Sainz Williams 7 19 Albon Williams 5 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull Racing 332 5 Racing Bulls 100 6 Alpine 68 7 Haas F1 Team 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van de VS 2026?

Het zal je misschien verbazen, maar de weersvoorspellingen in Austin zijn dit weekend niet 0 procent kans op regen. Tijdens de race op zondag kan er een spatje regen vallen op COTA, al is de kans niet groot.

Zaterdag: Tijdens de laatste training en kwalificatie rijden de coureurs nog gewoon in het droog. Het is vanaf 's ochtends vroeg al warm zonder bewolking waardoor de baan lekker warm wordt. Het is er met minimaal 19 en maximaal 27 graden goed toeven.

Zondag: Er is dus een kans op regen tijdens de GP van de Verenigde Staten. Dat komt door toenemende bewolking gedurende de dag. Het is nog steeds 19 tot 28 graden, maar dan met 20 procent kans op een bui. Ook de neemt wat toe richting windstoten van 40 km/u. Hier gaan de coureurs zeker wat van merken op de grote open vlakte die COTA is.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van de VS 2026?

De bookmakers wijzen Max Verstappen aan als de favoriet voor de zege. De Nederlander heeft de sterkste papieren in handen met een hele scherpe odd van 2,00 voor de overwinning (en maar liefst 1,25 voor een podiumplek). Kimi Antonelli is opnieuw de voornaamste uitdager met een quotering van 3,50 voor de zege. De tweede Mercedes-rijder (George Russell) volgt op gepaste afstand met een odd van 10,00.

Hoe kan ik de GP van de VS 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd (tenminste, als er wat noemenswaardigs gebeurt). Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!

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