Tijden F1 Singapore 2026 en alles wat je moet weten!

Na de softwareblunder van de FIA en de feestvreugde bij Red Bull en kamp-Verstappen in Maleisië reist de F1 door naar Singapore voor de 17e ronde van het kampioenschap. Gaat Verstappen weer meedoen om de winst?

Tijden!

Voor we verder gaan, pakken we eerst de agenda erbij. De F1-auto’s rijden in de avond, maar door het tijdsverschil hebben we in Nederland de doorsnee-F1-tijden. Let wel: voor het eerst organiseert de F1 een sprintweekend in Singapore.

Vrijdag 9-okt Vrije training 1 10:30 - 11:30 Vrijdag 9-okt Sprintkwalificatie 14:30 - 15:14 Zaterdag 10-okt Sprintrace 11:00 - 12:00 Zaterdag 10-okt Kwalificatie 15:00 - 16:00 Zondag 11-okt Race 14:00

GP van Singapore

De Grand Prix van Singapore staat sinds 2008 op de F1-kalender. Het was destijds de eerste F1-race in de avond. Inmiddels is de race zestien keer verreden (2008-2019 en 2022-2025; de edities van 2020 en 2021 gingen niet door vanwege de corona pandemie). In de GP’s zijn best wat memorabele momenten blijven hangen.

De allereerste editie in 2008 werd direct getekend door een van de grootste schandalen uit de F1-historie. Renault-coureur Nelson Piquet Jr. crashte opzettelijk om een safety car te veroorzaken, wat zijn teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning hielp. Pas een jaar later kwam de aap uit de mouw. Sommige mensen zeggen dat Felipe Massa nog steeds probeert zijn F1-kampioenschap hieruit te halen.

Negen jaar geleden zorgde de regen voor nog een chaotische race. Max Verstappen had zich op een uitstekende tweede plaats gekwalificeerd. Bij de start zat Verstappen tussen een Ferrari-sandwich die steeds nauwer werd. Hij kon nergens meer heen, waarna de auto van Räikkönen Verstappen raakte, stuurloos werd en zijdelings in de auto van teamgenoot Vettel klapte. De stuurloze auto's van Räikkönen en Verstappen schoten door richting bocht 1 en namen in hun val ook de ongelukkige Fernando Alonso mee.

Het podium van GP van Singapore 2025

Marina Bay Street Circuit

Het stratenbaantje in Singapore is een taaie voor de coureurs. Net als in Maleisië vorige week zijn de temperaturen en luchtvochtigheid hoog. Je gaat geheid horen hoeveel liter zweet de coureurs kwijtraken tijdens een sessie. Daar komt nog eens bij dat de muren dichtbij staan en je weinig tijd hebt om op adem te komen.

Inhalen is hier historisch gezien erg lastig. Gelukkig zijn er genoeg remzones om de batterijen van de F1-auto’s van dit jaar op te laden, dus daar gaan we weinig last van krijgen. Desondanks telt het circuit vier straight mode-zones waar de coureurs de vleugels mogen klappen van hoge naar lage downforce.

Je had in de eerste drie jaren nog de Singapore Sling: een extreem snelle en agressieve chicane met hoge curbstones waar auto's geregeld gelanceerd werden als ze de ideale lijn net misten. Vanwege de hoge kans op schade en crashgevaar werd de chicane in 2013 vervangen door een linkerbocht. Saai!

GP van Singapore 2026: het leukste F1-nieuws

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze race. Hieronder vind je een korte opsomming van de leukste verhalen.

Standen voor de GP van Singapore 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 320 2 Russell Mercedes 236 3 Hamilton Ferrari 214 4 Leclerc Ferrari 191 5 Norris McLaren 188 6 Verstappen Red Bull Racing 188 7 Piastri McLaren 128 8 Hadjar Red Bull Racing 96 9 Lawson Racing Bulls/Red Bull 65 10 Gasly Alpine 41 11 Lindblad Racing Bulls 38 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 20 14 Bortoleto Audi 10 15 Hülkenberg Audi 7 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Alonso Aston Martin 7 18 Sainz Williams 7 19 Albon Williams 5 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 556 2 Ferrari 405 3 McLaren 316 4 Red Bull Racing 298 5 Racing Bulls 90 6 Alpine 68 7 Haas F1 Team 27 8 Audi 17 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Singapore 2026?

Na de regenflater in Sepang ga je bijna hopen dat er geen regen valt in het raceweekend. Volgens de F1-weersvoorspelling zijn regendruppels niet ondenkbaar tijdens de F1-sessies in Singapore.

Vrijdag: De maximumtemperatuur stijgt overdag naar 32°C tot 33°C. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het echter veel warmer aan. Tijdens VT1 overdag piekt de baantemperatuur op een extreme 55°C tot 56°C, wat bandenmanagement cruciaal maakt.

In de avond koelt het ietwat af maar blijft het met 26 graden Celsius erg warm. Gedurende de sprintkwalificatie is het asfalt wel goed afgekoeld. Er staat een matige wind (gemiddeld 7,6 km/u met windstoten tot 25,2 km/u) en er is in de namiddag en vroege avond een kans van 30 procent op regen.

Zaterdag: Op zaterdag doet de zwoele benauwdheid er nog een schepje bovenop.De luchttemperatuur schommelt opnieuw tussen de 26°C en 32°C/33°C, maar de gevoelstemperatuur kan oplopen naar 38°C! Daardoor kan tijdens de sprintrace de baantemperatuur opnieuw richting de 55°C schieten.

Voor de kwalificatiesessie later op de avond zakt deze temperatuur weer aanzienlijk. De wind is licht (5-10 km/u met windstoten tot 30 km/u), maar de kans op regen stijgt wel naar 40 procent.

Zondag: De racedag brengt een vergelijkbaar tropisch profiel met een reële kans op een plotse weeromslag vlak voor of tijdens de race. Tegen de tijd dat de start plaatsvindt, is de baantemperatuur afgenomen en is het buiten zo'n 26°C. Er waait een zwakke wind (5-10 km/u met uitschieters tot 25 km/u). Belangrijker: er is wederom 40 procent kans op regen en zelfs een mogelijkheid tot een onweersbui. Hopelijk heeft de FIA deze keer wel de goede software geïnstalleerd.

Kan Max Verstappen de GP van Singapore 2026 winnen?

Verstappen won ijzersterk en dominant in Sepang zijn eerste race van dit jaar. Maar is het ook de laatste zege van Verstappen in 2026? De wedkantoren denken in ieder geval van niet. In tegenstelling tot eerdere races schuiven de wedkantoren Max Verstappen voor de Grand Prix van Singapore naar voren als de absolute te kloppen man. Hij staat bovenaan bij de bookmakers met een odd van 3,00 voor de overwinning (en 1,75 voor een Top 3-klassering).

Hoewel Verstappen als favoriet start, zit de concurrentie hem dicht op de hielen. Antonelli volgt met een odd van 4,25. Vreemd genoeg staat Lando Norris derde (x 6,00) met kort erachter de beide Ferrari’s (x 7,00). De grote underdog is George Russell. We weten al van hem dat hij een gridstraf gaat krijgen. Daarom is zijn quotering 41,00.

Welke races staan er gepland na de GP van Singapore 2026?

We kruipen per week dichterbij het einde van het seizoen. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, is de F1 nog steeds voornemens om het schema af te ronden zoals het nu gepland staat. Dat is dus inclusief de races in Qatar en Abu Dhabi. Daarmee zijn er na de GP in Singapore nog zes races te rijden. Die laatste zes races hebben geen sprintraces. Daarmee is er na dit weekend nog maximaal 150 punten te verdelen. Antonelli staat er nu 84 los en kan in Singapore dus nog geen kampioen worden. Dat kan nu virtueel als vroegst in Mexico:

GP van de Verenigde Staten (COTA): 25-okt

GP van Mexico: 01-nov

GP van Brazilië: 08-nov

GP van Las Vegas: 21-nov

GP van Qatar: 29-nov

GP van Abu Dhabi: 06-dec

Hoe kan ik de GP van Singapore 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd. Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!