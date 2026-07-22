Hierdoor wordt je straks geforceerd om onderhoud bij de dealer te laten doen

Bij menig automaker ligt de focus tegenwoordig op het bouwen van de 'software defined vehicle'. Het idee erachter is dat software de auto beter maakt en dat er via updates nog meer verbeteringen geïnstalleerd kunnen worden. Maar aan de andere kant van de medaille betekent dit ook dat onderhoud enkel nog via dealers kan gaan en dat degene die de auto tweedehands koopt tegen extra kosten kan aanlopen.

Het klinkt allemaal bijna te mooi om waar te zijn: software die eenvoudig aangepast kan worden zodat de eindgebruiker daar altijd beter van wordt. Neem Volvo bijvoorbeeld. De Zweedse autobouwer vond nog voordat de EX60 op de weg kwam dat deze SUV met wat updates ineens een beetje sneller kan laden. Ook autobouwer Lucid heeft mooie verhalen: de software in de auto monitort wat er gebeurt en vangt opvallend gebeurtenissen op. Geven deze aan dat er mogelijk iets mis is of mis gaat met de auto, dan kan er op afstand een update verstuurd worden die het euvel verhelpt zonder dat de eigenaar er ooit iets van gemerkt heeft.

Meer checks, minder keuze

In theorie zou je dus veel minder vaak naar de dealer hoeven voor onderhoud. Je softwaregestuurde auto repareert zichzelf immers. Maar daar zit een onderbelicht euvel, stellen experts. Automakers bouwen namelijk steeds vaker validatiemomenten in. Nieuwe banden, remblokken, of voorruit? Dat vraagt om het opnieuw kalibreren van de software en sensoren. Dat kan enkel gedaan worden bij gespecialiseerde professionals. Dit zullen in eerste instantie dealers zijn.

Kleinere en onafhankelijke onderhoudspunten kunnen dit ook gaan uitvoeren, als ze daarvoor een certificering verkrijgen. Iets wat geld kost. Hierom zullen de kleinere reparateurs moeten kiezen welke merken ze wel en niet zullen gaan ondersteunen. De keuze voor klanten wordt dus minder en vooral vaak duurder.

Vooral dat laatste maakt deze aanpak interessant voor autofabrikanten, want het zorgt ervoor dat er ook na aankoop nog een inkomstenstroom blijft. Of beter gezegd, de autobouwer houdt meer controle over deze geldstroom, aangezien het klanten als het ware forceert om binnen de deur te blijven.

Blijven updates gratis?

En dat gaat verder dan onderhoud, want we hebben het hier over software die updates krijgt tot het ineens niet meer ondersteund wordt. Hoe werkt een auto dan nog? Vergelijk het met je telefoon of je laptop. De fabrikant hiervan stopt op een gegeven moment met het updaten van de software. Hierdoor gaan de apparaten niet per se slechter werken, maar ze worden naar verloop van tijd wel onveiliger en dus een aantrekkelijker en makkelijker doelwit voor cybercriminelen.

Degene die een tweedehands software defined vehicle koopt, zal hier uiteindelijk ook tegenaan lopen. Wat er dan gebeurt weet nog niemand. Het is aannemelijk om te denken dat fabrikanten dan onder bepaalde financiële voorwaarden geneigd zijn om de software-ondersteuning door te laten gaan. Alternatief kan zijn dat, net als met laptops met een heel oude versie van Windows, de gebruiker zelf verantwoordelijk wordt voor het goed blijven functioneren van de auto.

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