Hoe slim is het om een elektrische occasion te leasen?

Nu de benzineprijzen je forceren om elke tankbeurt een nier te verkopen of een rib in te leveren, heb je waarschijnlijk wel eens gedacht aan het aanschaffen van een elektrische auto. Hoewel het natuurlijk pijn doet aan je petrolhartje, is de pijn in je portemonnee ook iets om rekening mee te houden. Maar hoe zit het dan met die restwaardes, onderhoud en alle andere onzekerheden die bij elektrisch rijden komen kijken? Hoeveel financieel leed haal je daarmee op de nek? Dus jij denkt slim te zijn en een tweedehands EV te leasen. Dat kan makkelijk en is goedkoper dan een nieuwe. Maar is dat wel zo verstandig?

Om gelijk maar met het antwoord en de deur in huis te vallen: ja en nee. Het is een afweging die je maakt die neerkomt op meer betalen voor zekerheid en goedkoper uitzijn, maar alle risico’s dragen.

Niet blindstaren op het maandbedrag

En om die afweging heel goed te kunnen maken, is het zaak om je niet blind te staren op het maandbedrag dat prachtig staat te glitteren op de website van de aanbieder. De kans is namelijk heel groot dat daar nog wel wat bijkomt. Een simpel voorbeeld: de meeste aanbieders gaan uit van een looptijd van 48 maanden en 5.000 kilometer per jaar. Heel grote kans dat je die looptijd prima vindt, maar dat je toch wat meer kilometers maakt. De gemiddelde Nederlander maakt er namelijk ruwweg 12.000 per jaar. En dat is nog maar het begin. Vaak kun je extra opties op verzekering kiezen, het eigen risico verlagen en ga zo maar door.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je na de leasetermijn geen auto meer tot je beschikking hebt. Soms kun je verlengen of de auto overkopen, maar als het restbedrag je niet aanstaat, of je hebt even niet de financiële middelen, dan is het feest snel voorbij. Daarnaast is het nog maar afwachten met welke restwaarde/afkoopsom het leasebedrijf aankomt.

Daartegenover staat dan weer wel dat je elke maand met zekerheid een paar honderd euro van je rekening laat afschrijven. Daarvoor kun je redelijk zorgeloos rijden, want doorgaans is onderhoud en verzekering geregeld. Gaat er iets stuk wat onder reguliere slijtage of mogelijke te verwachten mankementen valt, dan draai je in de meeste gevallen niet op voor een torenhoge rekening. Maar dit kan ook anders uitpakken als het leasebedrijf vindt dat jij schuld aan het mankement hebt. Dan worden de kosten al snel op jou verhaald. Iets simpels als een lekke band rijden op een spijker wordt bij de meeste aanbieders niet vergoed.

Zekerheid is niet zaligmakend

Dus die ‘zekerheid’ is een breed begrip en sterk afhankelijk van wat je met het leasebedrijf hebt afgesproken. Dan is het natuurlijk nog de vraag wat je nou betaald voor die dienstverlening. Voor niets gaat immers de zon op.

Om dat even uit te beelden nemen we een een Fiat 500e 42 kWh Icon uit 2023 als voorbeeld. Op marktplaats kost zo’n kek karretje al snel 19.000 euro. In de private lease kost zo’n zelfde vierwieler rond de 395 euro met 12.500 kilometer per jaar en een looptijd van 3 jaar. Omgerekend betaal je over de hele leaseperiode 14.220 euro. Je houdt in theorie dus 4.800 euro in je zak. Maar in de praktijk is dat zeker niet het geval.

Als we die totale kosten van de gekochte Fiat 500e namelijk nemen, dan komen we zeker niet op 19.000 euro uit. Je houdt namelijk een auto en de restwaarde daarvan over na drie jaar. Met andere woorden, je staat niet ineens met lege handen.

We rekenen uit

Een riant rekenvoorbeeld: als we er vanuit gaan dat een Fiat 500e over de aankomende drie jaar de helft afschrijft, komt dat neer op een kostenplaatje van 9.500 euro. Daar komt nog onderhoud, banden en verzekering bij. Een setje banden kost al snel 500 euro en voor regulier onderhoud zou je met zo’n 2000 euro over drie jaar wel uit de voeten moeten kunnen. Verzekering is 50 euro per maand, dus 1.800 euro over drie jaar. In totaal ben je over de drie jaar dus 13.800 euro kwijt aan de gekochte EV. En dan heb je uiteindelijk nog 9.500 voor de deur staan, in plaats van niets.

Maar stel dat je in die drie jaar ineens een fout in het accupakket krijgt. Dat er door slijtage of een productiefout accucellen uitvallen. Dan is het bij een leaseconstructie heel makkelijk schakelen. Wederom afhankelijk van de afspraken, is het waarschijnlijk dat deze schade verholpen wordt zonder dat je daar zelf voor hoeft op te draaien. Heb je de EV zelf gekocht en is het jouw eigendom, dan wordt het een dure business of een compleet nieuwe auto. Accuschade betekent namelijk al snel dat een auto total loss verklaard wordt.

Natuurlijk is dat een heel specifiek voorbeeld, maar wel eentje die je moet overwegen. Het is niet anders dan bij een gewone auto waarvan de motor ineens in de soep kan lopen doordat iemand bedacht heeft dat de distributieriem wel door de olie kan lopen.

Kortom, een tweedehands EV leasen is financieel misschien niet de beste keuze, maar het biedt wel voordelen en vereist geen hoog aanschafbedrag. Of je bereidt bent om veel te betalen voor die voordelen? Dat is aan jou.

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