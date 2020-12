Hoe staat het met: The Collectables - Autoblog.nl

De veilingsite is nu een kleine twee maanden ‘live’, tijd voor een update over The Collectables. Wij spraken met Joris en vuurden wat vragen op hem af.

Tenzij jullie onder een steen hebben gelegen de afgelopen twee maanden moet het jullie opgevallen zijn. We hebben een partnership met The Collectables, een nieuwe veilingsite waar de ‘leukere’ auto’s aangeboden worden. Dat is een soort van logisch maar zorgt af en toe ook voor wat verwarring. Want ja, 1 van de drie vrienden die met deze veilingsite zijn begonnen is ‘onze’ Wouter.

We vonden het tijd om eens te polsen bij Joris van The Collectables hoe de vlag er bijhangt na twee maanden elke dag te leven met aflopende timers, een onvervalste update dus. Dat werd een telefoongesprek over ‘no reserve auto’s’, reacties van lezers, het percentage geslaagde veilingen en natuurlijk de volgende stappen.

Autoblog: ‘Joris, nou vertel het maar, na de start begin oktober, hoe is de stemming bij The Collectables, hoe gaat het?’

Joris: ‘Heel eerlijk? Eigenlijk boven verwachting. We hebben ontzettend vele positieve reacties gehad en merken dat veel Autoblog lezers met ons meedenken (waarvoor dank!).

Het was ons doel de eerste 3 maanden te laten zien wat we doen, hoopten op 10 tot 20 goede auto’s in de veiling voor het eind van het jaar en wellicht hier en daar al een verkoop via de veiling.

Maar zoals je hebt gezien hadden we in de eerste maand al 20 auto’s (geselecteerd uit rond de 150 aanmeldingen), werd de eerste auto (red: de M5 V10) meteen verkocht en zijn zowel de verkopers als de kopers zeer tevreden. Een vliegende start. Ook vanuit Vlaanderen en dealers bleek de interesse groot, dus dat gaan we nu met voorzichtige stappen toevoegen aan onze diensten.

Wel hebben we gemerkt dat we gek genoeg erg afhankelijk zijn van het weer. Onze verkopers hebben het al druk, en als ze dan tijd hebben maar het is al donker of het regent dan blijft de auto toch even binnen. Lees, geen fotoshoot. Dus het duurt soms 4 tot 6 weken voordat we een tijdstip vinden voor foto’s, waardoor we soms nog weinig aanbod hebben.

Maar goed, we gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit. Liever een delicatessenzaak dan een groothandel. We geloven in het concept en het lijkt zich nu al te bewijzen, dus geen haast.’

Autoblog: ‘Kunnen jullie al zeggen welke prijsklasse het beste is om te veilen?’

Joris: ‘Lastig. In z’n algemeenheid lijken de duurdere en modernere auto’s makkelijker te verkopen, blijkbaar geven de mensen die een auto echt voor ‘erbij’ kopen net wat makkelijker geld uit. Bij een Ferrari is een paar duizend euro extra prima, voor een Abarth moet de reserve echt scherp zijn.

Autoblog: ‘ Twee maandjes aanwezig online levert ook allemaal reacties op, positief en negatief. Kan je de namen Bringatrailer, Doug Demuro en Collecting Cars nog horen ;-)?’

Joris: ‘‘Haha, absoluut. We steken ook niet onder stoelen en banken dat we in goed gezelschap zijn, toch? Het verbaasde ons dat dit nog niet in Nederland bestond en tsja, na drie keer vragen moet je het dan maar zelf doen, toch? Nogmaals, het is echt ontzettend mooi om te zien hoe mensen zelfs bellen om te vertellen hoe gaaf ze het vinden. En inderdaad, met groot bereik hoort blijkbaar ook een groep mensen met meningen. Opbouwende kritiek is altijd meer dan welkom, het ventileren zonder vragen verbaast mij nog weleens.’

Autoblog: ‘ Wat kunnen we de komende periode verwachten, gaan jullie opschakelen of wordt december een rustige maand?’

Joris: ’Zoals het er nu uitziet wordt het alleen maar drukker. De eerste kinderziekten zijn eruit dus we hebben meer tijd om auto’s toe te voegen. We zien interesse vanuit België en dealers komen erbij, mensen zien dat het werkt. Wij geloven nog steeds dat we met iets goeds bezig zijn.’

Autoblog: ‘Niet van elke auto die bij jullie geveild wordt maken we een video, hoe zorgen jullie dat genoeg mensen de auto’s zien zodat er genoeg biedingen zijn?’

Joris: ‘We zijn druk aan het bouwen aan de social media kanalen, daar bereiken we de eerste mensen. Het is ook leuk om te zien dat vrienden elkaar tippen over gave auto’s die we online krijgen. We creëren een buzz die iedere week weer wat groter wordt.

Op termijn komen er nog meer kanalen bij zoals een eigen YouTube kanaal, nieuwsbrief en wellicht ook nog een podcast. En tot die tijd jagen we het ook aan via jouw collega, die oude influencer Wouter ;-).’

Foto’s update The Collectables: De Porsche 911 Cabrio WTL staat nu live op de veilingsite.