Hoe technologie het rijgedrag van automobilisten verandert #sponsored

Hoe technologie het rijgedrag van automobilisten verandert

Mijn vader reed dertig jaar op dezelfde manier naar zijn werk. Zelfde route, zelfde snelheid, zelfde irritaties bij dezelfde rotondes. Als je hem in een moderne auto zou zetten, eentje die piept als je te dicht op je voorganger zit, die zelf remt als je even niet oplet, die je vertelt dat je 3 km/u te hard rijdt, dan zou hij het raam openzetten en vragen of de auto ook zijn koffie kan vasthouden.

Maar grappig genoeg is dat precies waar we naartoe gaan. De auto wordt slimmer, de bestuurder wordt... anders. Niet per se beter, niet per se slechter. Maar anders. En het gaat sneller dan de meeste mensen doorhebben.

Van onderbuik naar dashboard

Vroeger reed je op gevoel. Je wist hoe hard je ging zonder op de teller te kijken, je voelde wanneer je moest schakelen, je had een ingebouwd gevoel voor afstand. Dat is niet verdwenen, maar het wordt steeds vaker overstemd door systemen die het beter denken te weten. Adaptive cruisecontrol houdt je afstand voor je aan. Lane assist duwt je terug als je een beetje afwijkt. Verkeersbordherkenning laat in je display zien dat je in een 30-zone rijdt terwijl je net 47 deed.

Op zich prima. Die systemen voorkomen ongelukken. Maar ze veranderen wel iets fundamenteels: je gaat anders rijden omdat de auto je dat opdraagt, niet omdat je het zelf zo inschat. Rijden wordt reactief in plaats van proactief. Je reageert op wat de auto je vertelt in plaats van dat je zelf vooruit denkt.

Het autopilot-misverstand

Hier zit het echte probleem. Autofabrikanten gooien termen als ‘autopilot’ en ‘zelfrijdend’ rond alsof de auto het complete werk overneemt. Dat doet ie niet. Niet in 2026, waarschijnlijk ook niet in 2030. Wat er wél gebeurt: bestuurders denken dat het zo is. Ze pakken hun telefoon erbij, appen even terug, scrollen door Instagram. Want de auto rijdt toch zelf?

Dat levert bizarre situaties op. Automatische noodremmen die aftrappen omdat de bestuurder niet eens naar de weg keek. Lane assist die drie keer achter elkaar corrigeert omdat iemand met twee handen aan zijn telefoon zit. De technologie is bedoeld als vangnet, maar wordt gebruikt als hangmat.

Rijden als spel: scores, beloningen en gedrag

Ondertussen is er een andere trend die eigenlijk best slim is. Steeds meer verzekeraars en apps meten je rijgedrag en koppelen daar een score aan. Hard remmen? Minpunt. Rustig optrekken? Pluspunt. Te hard rijden? Trekken we wat af. Het resultaat is dat mensen bewust gaan rijden voor een hoge score, alsof het een game is.

Het werkt, dat is het gekke. Mensen passen hun gedrag aan als er een beloningsstructuur aan hangt. Dat mechanisme ken je misschien van een online casino, waar feedback en prikkels je keuzes sturen, alleen gaat het hier niet om een inzet maar om hoe je met je auto omgaat. De psychologie erachter is vergelijkbaar: directe terugkoppeling verandert gedrag, of dat nu achter een scherm is of achter het stuur.

De EV-factor

Elektrisch rijden heeft iets gedaan wat geen verkeerscampagne voor elkaar heeft gekregen: mensen laten nadenken over hoe ze gas geven. Niet vanuit milieubesef – laten we eerlijk zijn, maar vanuit bereik. Als elke kilometer die je verspilt met onnodig snel optrekken er een is die je later mist op de snelweg, dan ga je vanzelf rustiger rijden. Regeneratief remmen versterkt dat: je leert om eerder het gas los te laten in plaats van op het laatste moment op de rem te trappen.

Niemand had dat bijeffect verwacht. De auto is niet ontworpen om je rijstijl te veranderen, maar dat doet ie wel. Simpelweg omdat de directe feedback – meer of minder kilometers op je teller, zo zichtbaar is dat je er niet omheen kunt.

Navigatie als onzichtbare regisseur

Google Maps, Waze, Apple Maps, het maakt niet uit welke je gebruikt, het resultaat is hetzelfde: je rijdt niet meer op routine maar op instructie. De snelste route van dit moment, niet de route die je kent. Dat verandert niet alleen jouw rit, maar het hele verkeersbeeld. Als Waze duizend automobilisten tegelijk door een woonwijk stuurt omdat de snelweg vaststaat, dan heb je ineens een file in een straat die daar nooit op gebouwd is.

Navigatie maakt ons efficiënter, maar ook kwetsbaarder. Zonder telefoon weet de helft van de bestuurders onder de dertig niet meer hoe ze van Utrecht naar Den Bosch moeten rijden. De vaardigheid om ruimtelijk te navigeren neemt af, simpelweg omdat we het niet meer nodig hebben. Tot de app crasht op de A2.

Minder emotie, meer correctie

Het opvallendste aan al deze ontwikkelingen is dat autorijden minder emotioneel wordt. Minder frustratie, minder impulsieve acties. De auto grijpt in voor je de kans krijgt om een fout te maken. Dat is veiliger, geen discussie. Maar rijden was ooit iets waar gevoel het verschil maakte, waar ervaring telde. Nu wordt het steeds meer een gedeelde taak tussen jou en een computer.

Ergens op die lijn, tussen de bestuurder van dertig jaar geleden die alles zelf deed en de passagier van de toekomst die niks meer hoeft te doen, zitten wij nu. De auto wordt elk jaar slimmer. De vraag is of wij dat ook worden.