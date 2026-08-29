Particulier verkoopt Ferrari op Marktplaats alsof het een Golf 4 is

Er zijn auto’s waarbij je als verkoper best even wat moeite mag doen voor de advertentie. Een Ferrari 599 GTB Fiorano is zo’n auto. Toch heeft de eigenaar van dit exemplaar op Marktplaats besloten het anders aan te pakken. Hoe dan.

Zoals altijd met een occasion begint het met de foto’s. Goede foto’s maken een auto aantrekkelijk en geven een eerste indruk. Dat gaat hier helemaal mis. De Ferrari staat pontificaal op het gras. Auto’s op het gras fotograferen, doe het niet mensen.

De foto’s lijken net gemaakt alsof iemand een Golf 4 uit 2001 voor 2.500 euro probeert te slijten. Maar dit is een majestueuze Ferrari 599 GTB Fiorano, met een vraagprijs van 119.500 euro.

Een heerlijke GT met een 6.0-liter atmosferische V12, 620 pk en een topsnelheid van 331 km/u. De sprint naar 100 km/u duurt 3,7 seconden. Dit is de versie met de F1-bak. Niet zo snel als de modernere DCT’s, maar dit was de laatste jaren dat Ferrari met deze bak werkte. Zo dramatisch is het nou ook weer niet.

Door naar zaken die nog meer mis zijn met de advertentie. Op niet iedere foto is de auto in zijn geheel te zien. En dat is jammer, want een 599 GTB heeft nou juist behoorlijk wat om naar te kijken. Bovendien wil je gewoon elke hoek van een occasion zien. Of de auto nou 5.000 of 500.000 euro kost.

Hoe verpest je een 599?

Dan komen we bij de configuratie. Deze Ferrari is namelijk black on black. Zwarte lak, zwart interieur én zwarte achterlichten. Dat laatste kan natuurlijk echt niet. Maar goed, over smaak valt niet te twisten zullen we maar zeggen.

Het ding heeft in elk geval niet stilgestaan. De Ferrari heeft 95.500 kilometer gereden, wat toch wel behoorlijk is in supercar-land. En gelukkig heeft de eigenaar de 599 beter onderhouden dan dat er foto’s worden genomen. De achterbanden zijn nieuw en in juli 2026 heeft de auto nog een beurt gehad bij Forza in Oss, keurig! Dat zijn belangrijke pluspunten bij een auto als deze.

Aan de auto ligt het niet. Vervang de achterlichten voor originele rode exemplaren, laat naar de velgen kijken en je hebt weer een knappe Ferrari 599 GTB Fiorano. De laatste jaren zijn nette exemplaren behoorlijk in prijs gestegen. Een paar jaar geleden kon je voor 120 mille nog een exemplaar bij de Ferrari-dealer kopen met een lagere kilometerstand. Die tijden lijken voorbij. Maar misschien mag je ‘m hebben door een goed bod uit te brengen.

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