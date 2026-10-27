Zo maakt Porsche schakelen weer leuk in een elektrische auto

Als er iets is wat een EV niet nodig heeft is het wel een traditionele versnellingsbak. Logisch want elektromotoren leveren hun vermogen op een compleet andere manier dan een brandstofmotor. Maar zoals velen denkt ook Porsche dat er echt nog wel wat te halen valt bij ouderwets schakelen. Dus komt de Duitse autobouwer met E-Shift voor de Taycan: een systeem dat jou toch laat schakelen. Maar hoe zit dat dan?

Schakelen zonder versnellingsbak

Porsche wil met E-Shift de bekende PDK-versnellingsbak simuleren. Want gek genoeg is de toekomst pas compleet als er wel wat nostalgie in terug komt. Zo'n versnellingsbak klinkt misschien een beetje gek want de Taycan heeft op de achteras al een daadwerkelijke transmissie met twee versnellingen. Daar voegt E-Shift dus geen compleet nieuwe versnellingsbak aan toe, maar moet jou vooral het gevoel van extra versnellingen gaan geven.

Het slimme systeem zelf is optioneel op alle Taycan-smaakjes met het GT-sportstuur en de flippertjes die daarbij horen. Bij de Taycan Turbo GT is het standaard. Zoals je verwacht kan je met de flippers dus zelf lekker doen alsof je echt aan het schakelen bent. Of je laat het systeem dat automatisch doen. Doe eens gek.

Alles erop en eraan

Tik je tijdens het rijden aan de rechter flipper, dan vermindert Porsche heel kort het aandrijfkoppel. Die korte onderbreking geeft je het gevoel dat je kent van het opschakelen met een echte versnellingsbak. Ook bij het terugschakelen doet E-Shift zijn ding: de auto simuleert het afremmen op de motor en past de virtuele toerenteller daarop aan.

Die toerenteller gaat door tot je bij 7.500 toeren in de digitale begrenzer ramt. Die teller laat een virtueel motortoerental zien dat bij de gesimuleerde versnelling hoort. Porsche probeert zo de beleving van een echte PDK-bak na te bootsen, zonder dat je daarvoor daadwerkelijk acht versnellingen nodig hebt.

Daarnaast doet Porsche nog een stapje extra door Electric Sport Sound toe te voegen. Dat is het speciale Taycan geluidje dat de rijbeleving een extra dimensie moet geven. De geluidsbeleving en de afstelling van de virtuele versnellingen zijn aangepast aan de verschillende Taycan-modellen, dus ze klinken niet allemaal hetzelfde. Porsche heeft zijn best gedaan om een typisch 'Porsche' geluid te maken, dus jij zou van een afstand al moeten kunnen horen dat het een elektrische Porsche is.

Inderdaad, Porsche is niet de eerste die met het nep schakelen komt. Hyundai doet het met de Ioniq 5 N, waarbij de aandrijfkracht tijdens het schakelen wordt aangepast en je dus echt een schokje voelt. Lexus gaat met de RZ nog een stapje verder en simuleert een achttraps handbak, inclusief virtuele toerenteller en motorgeluid. Porsche kiest met E-Shift juist voor de PDK-automaat met dubbele koppeling. De aanpak is ietsje anders, maar het idee is hetzelfde.

Wel de beleving maar niet de snelheid

En nee, je wordt er echt niet sneller van. Porsche benadrukt zelf ook nog even dat E-Shift de prestaties en acceleratie echt niet verbetert, hoe hard je ook je best doet. Het systeem draait puur om de beleving: zelf schakelen, de aandrijfkracht even voelen wegvallen en het geluid horen veranderen. Dat zijn de trucs die elektrisch rijden wat meer beleving moeten geven.

Er is trouwens ook nog een praktisch dingetje. Wanneer E-Shift uitstaat, kunnen de flippers worden gebruikt om de regeneratie in twee stappen aan te passen. En als je beide flippers tegelijk bedient activeer je Push-to-Pass. Mocht je een Taycan hebben en dit niet weten, you're welcome.

Of je aan dit soort fratsen nou echt behoefte hebt, is natuurlijk wat anders. Maar Porsche doet in ieder geval wel zijn best om een beetje emotie in de sportieve EV te stoppen.

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