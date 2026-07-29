Om deze reden mag jij straks zonder stekker op een laadplek staan

Je kent het ongetwijfeld. Je rijdt een rondje door de wijk, ziet eindelijk een vrije parkeerplek en... natuurlijk is het een laadplek. Jammer dan, doorrijden. Tenminste, voorlopig nog. Vattenfall InCharge gaat daar in Brabant en Limburg namelijk iets op verzinnen. En dat is een experiment waar zowel EV-rijders als benzinepiloten waarschijnlijk iets van gaan vinden.

Een laadplek voor iedereen?

Vanaf 1 augustus start Vattenfall InCharge een pilot in negentien gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. Op 150 nieuwe laadlocaties mogen automobilisten straks ook gewoon parkeren als ze helemaal niet aan het laden zijn. Een boete? Daar hoef jij helemaal niet bang voor te zijn. Dus ja, je kan daar gewoon lekker je ouderwetse koets met V8 parkeren.

Het klinkt allemaal misschien een beetje als vloeken in de EV-kerk, maar er zit ook nog een praktische gedachte achter. Normaal gesproken moet een gemeente namelijk eerst een apart verkeersbesluit nemen om een parkeerplaats exclusief als laadplek aan te wijzen. Door dat niet meer te doen, hoopt Vattenfall dat nieuwe laadpalen sneller geplaatst kunnen worden.

Om te zien of dat inderdaad werkt, komt er ook een controlegroep van 150 normale laadpalen waar de parkeerplaatsen wel alleen voor elektrische auto's blijven.

De meningen vallen eigenlijk best mee

Vattenfall liet ruim duizend automobilisten naar het interessante idee kijken. Gek genoeg blijken de partijen minder lijnrecht tegenover elkaar te staan dan je op sociale media zou denken. Meer dan de helft van de elektrische rijders vindt namelijk dat er juist te weinig laadplekken zijn. Slechts 16 procent van de benzine- en dieselrijders vindt dat er nu al te veel laadplekken zijn. Bij beide groepen zegt ongeveer vier op de tien dat het huidige aantal eigenlijk wel goed is zo.

Opvallend genoeg staan ook veel EV-rijders niet direct met hooivorken in de hand. De grootste groep (38 procent) vindt het namelijk allemaal wel prima als laadplekken worden gedeeld, zolang een elektrische auto maar kan laden wanneer dat nodig is. Daar staat 36 procent tegenover die vindt dat een laadplek gewoon een laadplek moet blijven.

Aan de andere kant zegt 41 procent van de benzine- en dieselrijders een gedeelde laadplek vrijwillig vrij te laten als iemand moet laden. Nog eens 27 procent parkeert er alleen als er echt geen andere plek beschikbaar is. Slechts 14 procent geeft aan zonder problemen langer dan twee uur op zo'n gedeelde plek te blijven staan.

Werkt het ook in de praktijk?

De pilot loopt in negentien gemeenten, waaronder Tilburg, Weert, Bergen op Zoom, Oosterhout en Vught. Tussen augustus 2026 en januari 2027 worden de laadpalen geplaatst, waarna Vattenfall maandenlang kijkt hoe automobilisten zich ook echt gedragen.

Niet alleen het gebruik van de parkeerplaatsen wordt in de gaten gehouden, maar ook de klachten van bewoners, de beschikbaarheid van laadpunten en de vraag of deze aanpak de uitrol van openbare laadinfrastructuur daadwerkelijk versnelt.

Want uiteindelijk draait het experiment niet om de vraag of een benzineauto op een laadplek mag staan. De echte vraag is of Nederland sneller aan voldoende laadpalen komt zonder dat de parkeerdruk nog verder uit de hand loopt. Spannend wel, vinden jullie ook niet? Ik vind het vooral jammer dat ze dit niet testen in mijn regio.

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