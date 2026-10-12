Hoera! Citroën maakt ook een nieuwe besteleend!

Wat is er beter dan een nieuwe lelijke eend? Een nieuwe besteleend natuurlijk! Laat Citroën die nou net óók op de beursvloer in Parijs presenteren als studiemodel.

Vergeef het enthousiasme van ondergetekende, maar als het over de Citroën 2 CV gaat is de berichtgeving niet geheel en al objectief vrees ik. Hier op het erf staat een exemplaar uit 1979, dus ik ben enigszins bevooroordeeld.

Nou naar het nieuws dan maar! Naast de Citroën 2 CV concept presenteert Stellantis ook meteen de 2 CV Fourgonnette Concept. Een nieuwe besteleend dus! Een vrije interpretatie van een icoon, maar dan wel elektrisch natuurlijk.

Werkpaard

Oorspronkelijk waren de AU, AZU, AK250 en de AK350 natuurlijk bedoeld als werkpaarden. Bezorgers, winkeliers, boeren en buitenlui gebruikten de auto waar hij voor bedoeld was: werken. Maar net als bij bijvoorbeeld de Volkswagen Transporter T1 en T2, kreeg de oer-2 CV Fourgonnette een ziel en daarmee werd de auto ook zeer gewild onder liefhebbers.

Ook deze concept is ontworpen als een lichte bedrijfswagen en houdt het oog op de essentie en het gebruikersgemak. Nou zullen deze nieuwe lelijke eenden niet zo makkelijk uit elkaar te klussen zijn door de boer op zijn eigen erf, zoals voor het origineel bedacht was, maar het gebruiksgemak en de eenvoud moeten wel ook in deze nieuwe interpretatie van de eend en de besteleend terug te vinden zijn.

Wanneer komt ie?

Nou wanneer kan de bloemist hem bestellen? Dat is wel een beetje jammer. Want waar bij de nieuwe 2 CV al een richtprijs van 15 duizend euro wordt genoemd, benadrukt het merk in het geval van de besteller dat het hier gaat om een vrije expressie van de ontwerpers van het merk. Het is dus een passieproject. Op korte termijn dus geen toekomstige nieuwe besteleend...

Dat is wel balen natuurlijk, maar wie weet is het enthousiasme de komende Mondial de l'Auto 2026 zo groot dat Stellantis niet anders kan dan de auto in productie nemen. Laten we het hopen, maar nogmaals, dat kan het liefhebbershart van ondergetekende zijn.