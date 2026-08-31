Hoera: de Lancia Ypsilon is toch nog ergens goed voor

Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar Lancia is terug in Nederland! Het Italiaanse merk kwam weer naar hier met maar één model, de Ypsilon. De verkopen ervan willen nog niet zo vlotten, maar dat wil niet zeggen dat de Griekse Y nutteloos is.

Als we duiken in de Nederlandse kentekenregistraties van de eerste zeven maanden van 2026 zien we hoe impopulair de Ypsilon is. Lancia wist in zeven maanden tijd exact 74 exemplaren op Nederlands kenteken te zetten. Om dat getal in perspectief te plaatsen: je hebt in Nederland momenteel meer kans om een nieuwe Bentley Continental tegen te komen (85 registraties) dan deze compacte Italiaan. En dat terwijl de technische broers van de Ypisilon het een stuk beter doe. Fiat verkocht al 289 exemplaren van de 600, Jeep registreerde 1.050 Avengers en Peugeot wist 1.868 208’en te verpatsen.

Zoals gezegd is er niet alleen maar slecht nieuws. Een nieuwe Lancia-model, de Gamma, is onderweg voor wat meer verkopen. Elders vinden we meer goed Lancia-nieuws. In de WRC2 – zeg maar de Formule 2 van de rallysport – is Lancia sinds dit jaar weer terug in de rallysport. Het merk is het rallyrijden duidelijk niet verleerd.

Rallykampioen!

Het Lancia-fabrieksteam pakt zege na zege met de Ypsilon Rally2 HF Integrale. Afgelopen weekend presteerde Lancia goed genoeg in Paraguay om het WRC2-kampioenschap voor constructeurs in de wacht te slepen. Het is voor het eerst in ruim drie decennia dat Lancia weer meedoet om de prijzen in de rallysport na successen met iconen als de Stratos, 037 en Delta Integrale.

De opstap naar de hoofdklasse?

Het succes in de WRC2 smaakt uiteraard naar meer, maar zien we Lancia binnenkort ook schitteren in de koningsklasse (de Rally1)? Voorlopig houdt Stellantis de boot af. Een overstap naar de hoogste klasse vereist gigantische budgetten en ingrijpende reglementswijzigingen, terwijl het WRC2-platform juist de ideale 'klantenauto' biedt die verkocht kan worden aan privéteams.

Misschien dat een succesje met de Ypsilon-straatauto of nieuwe Gamma daar verandering in kan brengen. Voorlopig moet Lancia het dus hebben van zijn successen in de WRC2. Een leuk doekje voor het bloeden, maar of de merkdealer er droog brood van kan eten, moeten we gaan zien. Voor nu: gefeliciteerd Lancia!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover