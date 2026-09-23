Hoera: dit betaalbare merk blijft stationwagons bouwen!

De maand oktober komt in zicht en dat betekent voor ons drukke dagen. De Autosalon van Parijs is van 12 tot en met 18 oktober geopend waar we veel nieuwe modellen en conceptauto’s te zien krijgen. Dit hier is er eentje van: het STX Concept.

De STX is (helaas) geen afgeleide van Subaru’s STi-afdeling of de verhoogde sportieve uitvoeringen van Ford. Nee, het gaat over de Sports Tourer eXperimental Concept van Opel. Zoals je misschien wel weet, betekent Sports Tourer bij Opel de stationwagonlijn. Daar komt dus een experimentele showauto van naar Parijs. Vet!

De informatie over de STX Concept is schaars. We krijgen alleen deze afbeelding te zien van een dorpel. Wel vertelt Opel wat het doel van de conceptauto is: de visie op de stationwagon van de toekomst presenteren. De lage gezinsbeuker is bij het Duitse Stellantis-merk dus nog niet verleden tijd! Daarmee houdt het merk vast een traditie. Opel is namelijk trots op het feit dat ze de eerste stationwagon in Europa uitbrachten. Dat was de Olympia Rekord Caravan die je hieronder ziet.

Meer dan een doorsnee conceptauto

Opel-CEO Florian Huettl zegt namelijk: “Zoals de naam al doet vermoeden, vertegenwoordigt de Opel STX Concept onze visie op een aerodynamisch efficiënte stationwagen’’. Belangrijker voor Opel-fans is het volgende dat Huettl zegt: “De STX Concept toont de volgende generatie van onze designtaal en kenmerkende eigenschappen die terug te vinden zullen zijn in toekomstige Opel-modellen.’’ Oftewel, op deze nep-station ga je elementen tegenkomen die op de nieuwe generatie Opels gaat zien.

Hoofdfoto ter illustratie: Opel Astra Sports Tourer

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