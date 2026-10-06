Hoera: er is een nieuwe kentekenreeks voor auto's ingegaan!

De RDW heeft op maandag 5 oktober 2026 officieel de volgende pagina opengeslagen in het Nederlandse kentekenregister. Binnen de welbekende Sidecode 11 (drie letters, twee cijfers en één letter) is de eerste plaat uitgedeeld met de beginletter N.

Met de uitgifte van de N-reeks verwacht kentekenexpert Jasper Verweij van Kenteken.tv weer een flinke voorraad van ongeveer 400.000 unieke kentekencombinaties klaar te hebben liggen voor de komende periode. Het allereerste officiële kenteken uit deze nieuwe combinatie—met de exacte combinatie NBB-01-B—is gisteren geregistreerd. De primeur gaat naar een Jaecoo 5 Hybrid zoals je op de gefotoshopte afbeelding hierboven ziet.

Waarom de L en de M worden overgeslagen

De N-kentekens volgen op de platen die met een ‘K’ begonnen. Wat gebeurt er dan met de L- en M-kentekens? De kenner weet het allang, maar voor de duidelijkheid: de letter L en M zijn al ingenomen. De L is door de RDW gereserveerd voor landbouwvoertuigen en tractoren en de M voor motorfietsen.

Verboden combinaties

Zoals gebruikelijk bij de Nederlandse kentekenuitgifte worden ook binnen de N-reeks een aantal specifieke lettercombinaties op voorhand geblokkeerd ( al gaat dat niet altijd goed ). Aan de ene kant gaat het om combinaties die een directe link hebben met de Tweede Wereldoorlog, zoals NSB, NSD en NSS. Bredase voetbalfans moet ik helaas teleurstellen: namen van voetbalclubs mogen ook niet, dus er zullen geen NAC-XX-X-combinaties komen.

Bron: Kenteken.TV

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