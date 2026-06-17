EV's zorgen er blijkbaar voor dat we minder snel doodgaan

Elektrische auto's hebben inmiddels zo'n beetje alles naar hun hoofd gekregen. Ze zijn te zwaar, te duur, te stil, te ingewikkeld, te saai en volgens sommigen zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor het bijna verdwijnen van de geliefde handbak. Toch blijkt er ook een voordeel te zijn waar zelfs de meest koppige toetsenbordracer lastig tegenin kan gaan. Volgens het RIVM zorgen EV's er namelijk voor dat we minder snel doodgaan.

Vier maanden erbij

Dat blijkt uit een nieuwe tussenrapportage over het Schone Lucht Akkoord. In 2020 spraken gemeenten, provincies en het Rijk af om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Je weet wel: minder fijnstof, minder stikstofoxiden en daardoor dus minder mensen die vroegtijdig het tijdelijke leven inruilen voor die eeuwige snelweg zonder snelheidslimiet.

Volgens de nieuwste berekeningen gaat dat dus beter dan eerder werd verwacht. In 2016 kostte vervuilde lucht de gemiddelde Nederlander nog zo'n 9,5 maand levensverwachting. Inmiddels ligt Nederland op koers om dat verlies in 2030 met meer dan de helft terug te dringen. Het resultaat? Gemiddeld krijgen we er zo'n vier maanden bij. Gratis en voor niets. Nou ja, afgezien van alle belastingen die we onderweg hebben betaald natuurlijk.

Dank u, stekkerauto

Een van de redenen voor die meevaller is niemand minder dan de elektrische auto. Volgens het RIVM groeit het EV-park sneller dan eerder werd gedacht. Daardoor komt er minder stikstofoxide uit de uitlaatjes die er simpelweg niet meer zijn. In de nieuwste prognoses ligt de uitstoot van stikstofoxiden in 2030 ongeveer 8 procent lager dan eerder werd verwacht. En omdat die stoffen niet bepaald bekendstaan als een verbetering van je gezondheid, levert dat winst op voor onze longen, ons hart en dus uiteindelijk onze levensverwachting.

Overigens moet ik hier wel even bij vermelden dat EV's absoluut niet alle credits verdienen. Ook strengere emissie-eisen voor fabrieken, schonere machines en maatregelen in de landbouw helpen mee. Maar de stekkerauto mag zichzelf een klein schouderklopje geven. Of een software-update.

Nog niet helemaal gezond

Voordat iedereen nu massaal naar de McDonalds rent: Nederland is er nog niet. Volgens het RIVM voldoen sommige gebieden in 2030 nog steeds niet aan de strengere Europese normen die dan gaan gelden. Vooral rond Schiphol, de Rijnmond en langs drukke snelwegen moet nog werk worden verzet. Bovendien blijkt stikstofdioxide ook nog eens schadelijker te zijn dan eerder werd gedacht. Het is dus niet zo dat we straks allemaal honderd worden omdat de buurman zijn diesel heeft ingeruild voor een Model Y.

Toch is het nieuws opvallend positief. Waar vorig jaar nog werd gevreesd dat de doelstellingen nét niet gehaald zouden worden, rekent het RIVM nu juist op meer gezondheidswinst dan verwacht.

Beeld: Rimac Nevera

Spotter: @justawheelchairguy-2

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