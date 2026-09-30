Hoera: F1 GP van Zuid-Afrika komt terug en NIET op een stratencircuit!

Dit weekend is de grote en onverwachte terugkeer van de Formule 1 in Sepang, Maleisië. Volgend jaar gaan Verstappen en co ook weer racen op Istanbul Park. Zitten er meer oude circuits in het vat? Niet in Zuid-Afrika.

Een organisatie genaamd Blue Mountain Racing heeft in Zuid-Afrika het plan om de Formule 1-race terug naar het continent te halen. Afrika is immers op dit moment het enige continent zonder F1 Grand Prix. Rwanda deed een paar jaar terug wat pogingen, maar die eindigden in niets.

Geen Kyalami

De laatste GP’s van Zuid-Afrika werden verreden op het circuit Kyalami, vlakbij Johannesburg. Het lijkt logisch om dat circuit te gebruiken voor de Zuid-Afrikaanse terugkeer op de F1-kalender. BMR wil het echter anders doen.

Feest: geen stratencircuit!

In Afrika willen ze niet dezelfde fout maken als ze in Madrid hebben gedaan. “De keuze om op open terrein buiten de stad te bouwen was bewust, omdat een permanente locatie de ontwerpers de lengte, breedte, hoogte en uitloopruimte biedt die een stratencircuit niet kan bieden, en de maandenlange overlast voor de stad en de kosten voor de overheid die tijdelijke stadscircuits met zich meebrengen, vermijdt.’’ Heel goed.

Daarom heeft de groep “de intentie om een FIA Grade 1-circuit te bouwen buiten Kaapstad’’. De eerste opzet klinkt ook nog eens goed. De baan moet strekken over 600 hectare in het gebied genaamd Swartland, bekend om zijn graan- en wijnproductie. Tevens moet het circuit “tussen de 4,5 en 5,5 kilometer lang zijn met een pitstraat van 600 meter, een kilometerlange recht stuk en een natuurlijk hoogteverschil dat in de lay-out is geïntegreerd in plaats van eromheen te worden gebouwd’’.











De eerste beelden zijn dan wel weer van twijfelachtige AI-kwaliteit, maar dat nemen we maar dat zien we door de vingers. Laten we hopen dat BMR het liefhebberscircuitgehalte hoog houdt door ook echt grasvelden en grindbakken vlak achter de kerbstones te leggen. Het plan is om in 2029 te beginnen met de bouw van het circuit. Een jaar later moet de FIA langs komen voor de homologatie en zullen er testevenementen plaatsvinden.

De terugkeer van de GP van Zuid-Afrika is gepland voor 2031, als alle plannen doorgaan. Blue Mountain Racing moet dus ook rekening gaan houden met de luidere V8-motoren die dan de norm moeten zijn in de F1.

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