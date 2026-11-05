Hoera: Nederlandse benzineprijs daalt vandaag onder magische grens!

Goed nieuws voor wie in Nederland met een benzineauto rijdt. De landelijke adviesprijs voor een litertje Euro95 is weer gezakt tot onder de grens van 2,50 euro!

Volgens de cijfers van UnitedConsumers staat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor een liter Euro95 momenteel op 2,485 euro. Dat is het laagste tarief sinds begin juli. Ook de laatst overgebleven bezitters van een dieselauto zien een kleine verlichting. De adviesprijs voor een liter diesel zit nog wel boven de grens van 2,50 met 2,647 euro per liter.

Adviesprijzen versus de harde werkelijkheid

De Landelijke Adviesprijs van UnitedConsumers is gebaseerd op de officiële adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland (zoals Shell, BP, Esso, Texaco en TotalEnergies). Dit zijn de prijzen die flink beïnvloed worden door de prijzen langs de snelweg. Zodra je de snelweg verlaat, ligt de daadwerkelijke pompprijs een flink stuk lager.

Voorbeeldje: de GLA lag afgelopen maandag op 2,549 euro. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de daadwerkelijke gemiddelde benzineprijs op 2,284 euro per liter.

Einde aan GLA vs echte prijs in Nederland?

Het vergelijken van brandstofprijzen kan binnenkort in Nederland veel simpeler werken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overheid geadviseerd om tankstations te verplichten om de exacte brandstofprijzen up-to-date te houden en gratis te delen. Daarmee kun je misschien straks in Maps precies zien waar in jouw omgeving de goedkoopste benzine te koop is.

Hoofdfoto: Porsche 996 gespot door redactie-6

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover