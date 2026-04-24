Hoera! Nieuw Chinees merk met nog meer SUV's!

We hebben er weer eentje! Een nieuw Chinees merk (voor ons land dan) dat de Nederlandse markt gaat veroveren!

En dat merk is: Chery. Moederbedrijf Chery Automobile is al in Nederland actief met een aantal SUV's onder de naam Jaecoo en Omoda, maar ze zien ruimte om met nog eens vier (!) SUV's op de markt te komen, maar dan dus gewoon onder de eigen naam Chery. Geen volledig elektrische auto's, want dan hebben ze natuurlijk ook pech met invoerheffingen enzo, maar één hybride en drie plug-in hybrides.

Drie van de vier nieuwe pareltjes van design staan in juni al meteen bij twintig dealers, de vierde, en tevens grootste, volgt volgend jaar als ook de volledig elektrische uitvoeringen in ons land arriveren. We nemen deze nieuwe auto's in volgorde van klein naar groot even met je door.

Tiggo 4

We beginnen met de Tiggo 4 die de Toyota Yaris Cross en de Renault Captur moeten gaan slopen. Het is de kleinste van het stel en bestormt dus het B-segment. De auto is een full-hybrid met een 1.5 liter viercilinder benzinemotor die ondersteunt wordt met een elektromotor. Uiteraard een automaat, voorwielaangedreven en een systeemvermogen van 163 pk.

Tiggo 7

Voor wie nog meer honden, kinderen en schoonouders mee wil nemen vinden we een treetje hoger de Tiggo 7. Die verkent het C-segment en gaat de strijd aan met een auto als de Ford Kuga phev. Je raadt het al, de Tiggo 7 heeft dus ook een stekker. Een 1.5 T-GDI benzinemotor en een 18,4 kWh batterij zorgen voor de power. Een volledig elektrische actieradius van 90 kilometer volgens de WLTP testcyclus zou mogelijk moeten zijn. Het totale systeemvermogen is 279 pk.

Tiggo 8

Wat komt er na zeven? Inderdaad; acht. En dan komt er logischerwijs na de C ook de D. Deze plug-in hybride bestormt dus het D-segment en moet het leven van auto's als de Renault Espace zuur gaan maken. In de Tiggo 8 passen zeven mensen en een heleboel spullen. De aandrijflijn is volledig identiek aan de Tiggo 7. Hij is een stuk ruimer en waarschijnlijk ook zwaarder, maar het gewicht is niet iets wat het persbericht in dit stadium al met ons wil delen.

Tiggo 9

Het enige wat we dan nog missen is een vlaggenschip. Dat is veruit de grootste van het stel; de Chery Tiggo 9. Daar moeten we dus tot 2027 op wachten, maar dan heb je ook wat. De auto is net als de 7 en de 8 een plug-in hybride, maar heeft wel een groter batterijpakket. Met 34,4 kWh batterij komt de auto volgens de WLTP zo'n 142 kilometer ver zonder de brandstofmotor nodig te hebben. De auto heeft drie elektromotoren waarvan één op de achteras, dus vierwielaandrijving en het totale systeemvermogen is 428 pk. De branstofmotor is overigens dezelfde 1.5 T-GDI als in de andere plug-in hybrides.

Of de concurrentie er zenuwachtig van wordt zal de tijd leren. Prijzen en uitrustingen zijn nog niet bekend, wel dat de auto's allemaal zeven jaar (of 150 duizend kilometer) garantie krijgen. De batterij zelfs een jaartje langer (tot 160 duizend kilometer). Benieuwd of dit dan de Chinese SUV's zijn waar jullie wél op zaten te wachten.