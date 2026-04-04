Zoveel elektrische auto's rijden er nu in Nederland

Zo’n beetje rond 2010 knabbelen de eerste Nederlanders voorzichtig, doch serieus aan moderne elektrische auto’s. Inmiddels zijn we zestien jaar verder en is de EV onderdeel geworden van het straatbeeld. Of toch niet? Want hoeveel volledig elektrische auto’s hebben we eigenlijk in Nederland?

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO ) blijkt dat het EV-aandeel in Nederland nog best meevalt. In februari 2026 telde de Rijksdienst maar liefst 689.051 volledig elektrische auto’s in Nederland. Een mooi aantal, maar in perspectief met het totaal aantal auto’s in Nederland valt het nog wel mee. We hebben ongeveer 9,3 miljoen auto’s in Nederland rondrijden waardoor de EV dus een marktaandeel heeft van 7,4 procent.

En plug-in hybride?

De RVO heeft ook uitgezocht hoeveel stekkerhybrides er in Nederland zijn. Vooralsnog loopt deze aandrijfvorm achter op de volledig elektrische auto. Er zijn in februari 2026 maar liefst 543.355 plug-in hybrides op de Nederlandse wegen. Dit staat gelijk aan 5,8 procent marktaandeel. Wederom, voor mijn gevoel kom ik veel meer EV’s en PHEV’s tegen dan deze percentages doen vermoeden. Misschien ligt het aan mijn woonomgeving of dat ik modernere auto’s beter opsla dan oude diesels.

En waterstofauto’s?

Het overzicht waar we deze cijfers uit halen, kijkt naar de ‘duurzame voertuigen’. Hier mag je bij plug-in hybrides je vraagtekens bij zetten, maar dat is een verhaal voor een andere keer. Onder de groene auto’s plaatst de overheid ook de waterstofauto. Daar gaat het al helemaal rampzalig mee. Er is er dit jaar eentje op kenteken gezet (een Hyundai Nexo ) wat het totaal brengt op 683 waterstofauto’s in Nederland. Dit staat gelijk aan een marktaandeel van 0,006 procent.

