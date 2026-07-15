Hoeveel nieuwe auto's kun je verkopen zonder er één te bouwen?

Je zou denken dat een automerk zonder nieuwe auto's ook snel zonder voorraad komt te zitten. Toch bewijst één fabrikant al maanden het tegendeel.

We hebben het natuurlijk over Jaguar. Dat Britse merk stopte eind 2025 met de productie van zijn bestaande modellen om zich volledig te richten op een nieuwe, elektrische toekomst. Toch staan er, bijna een jaar later, nog altijd ruim 900 gloednieuwe Jaguars bij dealers te wachten op een koper. En dat is alleen maar in de VS, Europa en Azië zijn nog niet eens meegerekend.

Dat is op zich best wel opvallend te noemen, want nieuwe auto's blijven normaal gesproken niet lang op voorraad. Jaguar koos er bewust voor de productie stil te leggen, terwijl er nog voldoende auto's onderweg waren of al bij dealers stonden. Zo konden de showrooms tijdens de overgang naar het nieuwe modellengamma gewoon blijven verkopen.

En het werkt wel, maar het gaat niet echt hard met de verkopen. Vooral de F-Pace vindt nog kopers, terwijl modellen als de XE, XF en E-Pace aan de spreekwoordelijke straatstenen niet meer verkocht worden.

Wel geinig, het betekent ook dat je vandaag de dag nog steeds een gloedjenieuwe Jaguar kunt kopen uit een modelreeks die eigenlijk al geschiedenis is. Pas als de laatste auto's zijn verkocht, kan het merk de deur naar het oude tijdperk definitief achter zich dichttrekken en zich richten op de nieuwe elektrische toekomst.

Alleen weet niemand dus wanneer dat is...