Hoge brandstofprijzen zorgen wereldwijd voor een opvallende trend

Voor alles de auto pakken. Dat was eigenlijk altijd wel een beetje de normaalste zaak van de wereld. Voor de superrijken is dat misschien nog steeds zo, maar voor de normale stervelingen wordt het met de huidige brandstofprijzen steeds lastiger om dat te kunnen verantwoorden. Nieuw onderzoek laat zien dat veel automobilisten hun gedrag aanpassen om de pijnlijke rekening van de pomp een beetje te verzachten.

Auto lekker laten staan

De internationale vergelijkingssite DiscoverCars.com heeft ruim 1.100 automobilisten ondervraagd over wat de hoge brandstofprijzen bij hun voor gevolgen hebben. Over de hele wereld zegt 51 procent zijn/haar rijgedrag te hebben aangepast om wat centen te besparen. In Nederland krijg je een beetje dezelfde reacties. 27 procent laat namelijk weten voor de echt korte ritten gewoon lekker de fiets te pakken in plaats van de auto, en nog 21 procent zegt gewoon minder te rijden.

Het gaat dus echt om onnodige ritjes schrappen. Het is niet zo dat opeens half Nederland een helmpje opzet en met de fiets naar werk gaat. Als de rit niet echt noodzakelijk is laat wereldwijd 39 procent de auto staan. Daarnaast letten steeds meer mensen op de brandstofprijs bij verschillende tankstations en proberen steeds meer mensen meerdere boodschappen in één ritje te doen.

Gek genoeg lijken de Nederlanders volgens het onderzoek iets minder hard geraakt te zijn dan de internationale groep. Van de Nederlanders uit het onderzoek zegt 44 procent namelijk dat zij hun rijgedrag niet hebben aangepast. Dat aandeel ligt wereldwijd lager, maar dat kan komen omdat we hier al best veel fietsen. Of het gewend zijn om genaaid te worden aan de pomp. Zeg jij het maar.

Een volle tank is gewoon duur

De cijfers achter die zuinigheid zijn ook niet zo leuk. Volgens de onderzochte CBS-gegevens steeg de gemiddelde prijs van Euro 95 tussen september 2024 en september 2026 van €1,88 naar €2,33 per liter: een stijging van maar liefst 21 procent. Diesel werd in dezelfde periode zelfs 38 procent duurder, van €1,61 naar € 2,37 per liter.

En dat zijn de gemiddelde prijzen uit september. Volgens de wekelijkse cijfers van de Europese Commissie lag de gemiddelde prijs op 19 oktober op €2,39 voor benzine en €2,46 voor diesel. De prijs aan de pomp verschilt uiteraard per tankstation, maar goedkoop tanken is inmiddels in sport geworden.

Voor wie een tank van 65 liter heeft, loopt het verschil flink op. Op basis van de bovenstaande septemberprijzen kost een volle tank benzine nu ongeveer €151,45, tegenover €122,20 twee jaar geleden. Voor diesel is dat circa €154,05, tegen €104,65 destijds.

Logischerwijs denken mensen door deze prijzen ook al aan de toekomst en welke auto daarin de hoofdrol gaat spelen. Wereldwijd overweegt 48 procent over te stappen op een hybride, elektrische auto of in ieder geval een zuiniger model, of heeft die stap al gezet. In Nederland daarentegen zegt 47 procent niet te overwegen over te stappen op een hybride of elektrische auto. Wat zijn we toch lekker koppig.

De elektrische auto is dus niet ineens de reddende engel voor iedereen. Veel automobilisten proberen vooral minder te rijden, slimmer te tanken en ritten te combineren. En anders is er altijd nog de fiets.

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