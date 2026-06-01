Hoge verkeersboetes kósten de overheid juist geld

En dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Je rijdt iets te hard, vergeet een keer je telefoonhouder goed te gebruiken of maakt een andere relatief kleine verkeersfout. Niet handig natuurlijk. Maar als er vervolgens een boete van honderden euro's op de mat valt, begint bij veel mensen toch iets te knagen. Niet zozeer omdat ze vinden dat ze niks verkeerd hebben gedaan.

Juist niet. De overtreding wordt vaak gewoon erkend. De discussie gaat steeds vaker over de hoogte van het bedrag. Een bedrag dat ook komend jaar weer hoger wordt, zoals we laatst al konden lezen. En daar begint inmiddels een opvallend probleem te ontstaan, viel ook juridisch dienstverlener DAS op.

Steeds meer automobilisten kiezen ervoor om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Niet omdat ze denken vrijuit te gaan, maar omdat ze de boete buiten proportie vinden. Met als gevolg dat de rechtspraak steeds meer tijd kwijt is aan zaken waarbij de overtreding zelf nauwelijks ter discussie staat.

Dat levert een nogal vreemde situatie op. De overheid verhoogt boetes -naar eigen zeggen- om gedrag te beïnvloeden en regels te handhaven (en om de gaten in de begroting te dichten) maar krijgt er tegelijkertijd een enorme berg juridische procedures voor terug. En je weet, die kosten geld, vragen capaciteit en hierdoor komen de zaken die wél ergens over gaan pas veel te laat aan de beurt. En trouwens niet alleen die zaken. Alle zaken.

Want wie bezwaar maakt en uiteindelijk voor de rechter verschijnt, moet daar soms één of zelfs twee jaar op wachten. En juist daardoor gebeurt iets wat bijna niemand vooraf had bedacht. Rechters zijn in sommige gevallen bereid om een boete fors te verlagen omdat de behandeling zo lang heeft geduurd.

En dus heb je een klassieke 'lose-lose-lose situatie'. De burger is meer geld kwijt, de rechtspraak loopt vast en uiteindelijk houdt de overheid er ook minder geld aan over. Kan niet de bedoeling zijn toch?

Misschien tijd om het beleid toch een klein beetje aan te passen. Of zeggen we nu iets vreemds?