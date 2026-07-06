Hoge verkeersboetes leggen de hele samenleving plat

We gaan nog even door over de te hoge verkeersboetes. Want die maken meer kapot dan je lief is...

Afgelopen vrijdag schreven wij het al, zelfs de rechter vindt de hoogte van onze verkeersboetes te gortig. En met name de jaarlijkse verhoging die onze regering maar blijft doorvoeren. Daarom werd die verhoging bij 1 specifiek geval van tafel gegooid en werden de verhogingen van de laatste twee jaar van tafel geveegd. Altijd mooi natuurlijk, want je hoeft minder te betalen. Dus dat betekent gauw jouw boetes uit 2024 en 2025 erbij pakken en aanvechten. Er is immers jurisprudentie. En nog mooier, als je een verhoging hebt gekregen kun je daar ook nog tegen in beroep. Allemaal doen!

Maar juist daarmee gaat het mis, zeggen de mensen die er verstand van hebben. Als iedereen tegen zijn boete in bezwaar gaat. Dan kan zomaar de hele samenleving vastlopen. Of nou ja, de hele samenleving, het hele juridische systeem. Dat wel. Het slokt namelijk alle mankracht op die daar voorhanden is. En dat zorgt er weer voor dat andere zaken ook langer blijven liggen. Of zelfs dat serieuze misdadigers eerder vrij komen...

Sommige procedures duren inmiddels zo lang dat rechters een boete verlagen vanwege de lange doorlooptijd. De overtreding blijft gewoon staan, maar het uiteindelijke bedrag valt lager uit omdat de afhandeling zo lang heeft geduurd.

Misschien is het daarom geen gek idee om ook eens naar andere landen te kijken. Hoe zij het doen bijvoorbeeld. Daar krijgen automobilisten soms korting als ze een boete snel betalen. Zoals in Spanje waar je 50% betaalt als je de sanctie binnen 14 dagen overmaakt. Dat scheelt een hoop bezwaarprocedures en administratief werk, terwijl iedereen die het echt oneens is met een boete nog steeds naar de rechter kan stappen. Alleen zit daar het nadeel aan dat de oorspronkelijke boetes dan verlaagd moeten worden. En we zitten in Nederland, daar maakt de overheid niks goedkoper. Of het moet hen uitkomen, dan wel.

Hoe dan ook lijkt het huidige systeem steeds vaker vast te lopen. Niet omdat er meer verkeersovertredingen worden gemaakt, maar omdat steeds meer mensen vinden dat de rekening die erop volgt wel erg fors is geworden.

Laten we hopen dat er eens door een persoon met gezond verstand over wordt nagedacht. Zo iemand moet toch wel te vinden zijn daar in Den Haag?

Al is het er maar één!