Deze Honda heeft een 1.300+ pk sterke hybride twinturbo-V6!

Honda kan in Nederland wel weer een succesje gebruiken. Dat zal met een hybride V6-SUV met meer dan 1.300 pk niet gebeuren, maar een leuke kapstok om modellen aan op te hangen is het wel.

Maak kennis met de Honda Passport Baja Spec Trophy Truck. inderdaad, dit monster ga je nooit op de openbare weg tegenkomen en al helemaal niet op de A2. Maar nogmaals: een coole eyecatcher is het wel. Het is tevens een primeur; dit is de eerste hybride Trophy Truck die mee gaat doen aan Score World Desert Championship.













Zijn grote bodemvrijheid, twee reservewielen achterop en zichtbare ophanging verklaren al dat het een Trophy Truck is. De koets is helemaal gemaakt van koolstofvezel en met CFD-simulaties ontworpen om de luchtstroom rond de offroader te optimaliseren. Diepe luchtkanalen aan de zijkant achter de voorwielen helpen de luchtstroom te reguleren en de luchtweerstand te verminderen. Door een tunnel in de cabine wordt de luchtweerstand verminderd en de luchtstroom naar een koeler geleid die zo ver mogelijk naar achteren en laag mogelijk is gemonteerd. Dit optimaliseert de gewichtsverdeling en verlaagt het zwaartepunt van de truck. Het mag er dan misschien uit zien als lomp door de woestijn raggen, maar net als bij de F1 wordt aan ieder detail gedacht.

De kleine, sterke aandrijflijn

Toch is niet alleen het uiterlijk iets om aandacht mee te treken, de aandrijflijn is dat zeker ook. In plaats van een gebruikelijke 9,0-liter (!) V8 installeert Honda een relatief minuscule 2,4-liter twinturbo-V6. Het blok is door Honda Racing Corporation gebouwd, bestaat volledig uit aluminium en ligt achter de cabine. De motor is afgeleid van de Acura ARX-06 GTP-racer, de prototyperacer van Honda die meedoet aan de 24 Uur van Daytona en 12 uur van Sebring. Er zit ook nog wat F1-techniek in de accuverpakking, maar daar zou ik als ik Honda was het niet te lang over hebben.

Naast de verbrandingsmotor zorgt een 800-volt hybride-elektrisch systeem voor extra oempf. Samen komen ze uit op meer dan 1.300 pk, wat meer potentieel vermogen is dan de grote V8-motoren van de concurrentie. Degene die al dat vermogen mag gaan temmen, is tweevoudig Baja 1000-winnaar Bryce Menzies. Hij gaat proberen om het aantal recordaantal Baja 1000-overwinningen van Honda - 22 om precies te zijn - aan te vullen met deze krachtpatser van een Passport.

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