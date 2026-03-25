Sony gaat toch geen auto's bouwen met Honda

Zes jaar geleden bedachten de mensen bij Sony dat een stap richting de autowereld een goede zou zijn. Ze presenteerde de Vision-S, een elektrische auto die vooral bedoeld was om aan te tonen dat de Japanse elektronicafabrikant heel toffe dingen in auto’s kon bouwen. Er werd wel geopperd dat er misschien ook een productievariant van zou komen, maar meer dan dat was het niet. Pas toen Honda als partner aanhaakte, kwamen er conceptmodellen en werd er gesproken over een productiestart.

De AFEELA 1 is dood

Van die plannen is nu niets meer over. Sony en Honda laten op woensdag weten dat het feest voorbij is. De AFEELA 1, de eerste auto van het merk waaronder de twee Japanse bedrijven hun kunsten wilden vertonen, komt er definitief niet meer. Ook zijn alle plannen rondom het tweede conceptmodel volledig bij het oud vuil gezet.

Je zou verwachten dat de samenwerking tussen de twee partijen daarmee ook afgekapt wordt, maar dat is (nog) niet het geval. De twee geven aan dat ze de waarde van SHM (Sony Honda Mobility Inc) opnieuw gaan inschatten. Daarmee willen ze kijken of ze nog een toegevoegde waarde in de snel veranderende EV-markt kunnen zijn. Ook gaan ze bepalen of er nog ruimte is voor een partij als SHM en of en wanneer er dan wel een product op de markt gebracht kan worden.

Succes niet gegarandeerd

De keuze om de AFEELA’s niet meer op de markt te brengen, komt niet bepaald als donderslag bij heldere hemel. Honda kondigde eerder dit jaar al aan om het mes flink in de EV-tak van het bedrijf te zetten om de verliezen van bijna 13,5 miljard euro een beetje te beperken. Om dan nog ruimte over te houden om een nieuw project op te starten en uit te bouwen, is wellicht iets te ambitieus.

Ook was het al enige tijd stil rondom AFEELA. De laatste update kregen we tijdens de CES van vorig jaar, waar amper iets nieuws werd getoond. Met andere woorden: de auto liep destijds al achter de feiten aan, waardoor een succesvolle marktintroductie enkele jaren laten vrijwel onmogelijk leek. Voor bijna 90.000 dollar een sedan met een actieradius van 480 kilometer kopen? Dat kan echt niet meer in een tijd waarin de BMW i3 bijna het dubbele doet.