Zo laat Honda je auto eindelijk z'n bek houden

Moderne auto's hebben een nogal hele vervelende eigenschap ontwikkeld. Ze bemoeien zich namelijk overal mee. Rij je vijf centimeter te dicht langs de lijn? Piep. Fietser op twintig meter afstand? Piep. Auto in je dode hoek die je zelf allang hebt gezien? PIEP. Het lijkt soms alsof je auto harder werkt om je het bloed onder je nagels vandaan te halen dan om je veilig thuis te brengen. Honda denkt daar precies hetzelfde over.

Niet alles is even belangrijk

De Japanners hebben een patent ingediend voor een nieuw rijhulpsysteem dat eindelijk eens doet waar we al jaren op zitten te wachten. In plaats van je dashboard vol te pleuren met waarschuwingen, vakjes, icoontjes en piepjes, kiest de auto voortaan gewoon één ding waar je écht op moet letten.

Dus niet drie auto's, twee fietsers en een voetganger tegelijk in beeld. Gewoon dat ene busje dat op het punt staat jouw rijstrook in te duiken. Dat scheelt een hoop visuele ellende.







De auto kijkt ook naar jou

Het slimme is dat de Honda niet alleen naar het verkeer kijkt, maar ook naar de bestuurder. Met behulp van camera's, radars en de bestuurdercamera houdt de auto in de gaten waar jij al naar hebt gekeken. Heb jij die auto in je dode hoek al gezien? Dan houdt Honda daar gewoon vriendelijk z'n smoel over. De aandacht gaat vervolgens naar iets wat je misschien wél gemist hebt.

Dat klinkt eigenlijk best wel logisch. Want ja, de meeste moderne auto's waarschuwen je net zo graag voor iets waar je al vijf seconden naar zit te kijken. Vooral in druk stadsverkeer of tijdens de spits kan dat aardig wat onrust schelen.

Eindelijk iemand die het snapt

Voordat je nu meteen de dealer belt: voorlopig gaat het echt alleen nog om een patent. Autofabrikanten leggen wel vaker ideeën vast die uiteindelijk nooit het licht zullen zien.

Toch hoop ik dat Honda deze wel doorzet. Want de auto-industrie lijkt de afgelopen jaren een wedstrijdje "wie kan de meeste waarschuwingen in een dashboard proppen" te hebben gehouden. Mercedes gaf onlangs al toe dat fabrikanten daarin misschien wat zijn doorgeschoten en Ferrari draait de digitalisering juist deels terug.

Misschien is de grootste innovatie van de komende jaren dus helemaal geen groter scherm of nóg slimmere software. Misschien is het gewoon een auto die op het juiste moment besluit even z'n bek te houden. Dat zouden wij in ieder geval een functie noemen waar je iedere dag iets aan hebt.

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