Honda laat EV’s volledig links liggen, komt met hybride sedan

Honda is een van de weinige merken voor de ‘gewone man’ die nog nauwelijks heeft ingezet op EV’s. Ze hebben een halfslachtige poging gedaan met de Honda e, maar dat was niet bepaald een succes. En voorlopig hoef je ook geen nieuwe EV’s te verwachten van Honda.

Vorig jaar toonde Honda twee bijzondere elektrische concept cars, die ook dit jaar al in productie zouden gaan. Daarnaast had Honda ook nog samen met Sony een elektrische auto ontwikkeld onder de noemer Afeela. Dat geld is echter allemaal door de plee gespoeld, want het project met Sony is gecanceld en ook de andere EV’s zijn geschrapt.

Focus op hybrides

Wat gaat Honda dan wel doen…? Dat deden ze vandaag uit de doeken tijdens de 2026 Honda Business Briefing. Ze gaan volle bak inzetten op hybrides. Dat deden ze al, maar nu doen ze er nog een schepje bovenop. In de komende vier jaar lanceren ze wereldwijd 15 nieuwe hybride modellen. En EV’s? Daar wordt met geen woord over gerept.

Honda geeft ook alvast een concreet voorproefje van wat we kunnen verwachten. De Japanners laten namelijk een Hybrid Sedan Prototype zien. Ze noemen het een sedan, maar het is duidelijk een fastback. De auto ziet eruit als een Audi A7 met de neus van een Lamborghini Urus. En dat ziet er eigenlijk helemaal niet verkeerd uit.

Naast de sedan c.q. fastback krijgen we ook nog een SUV te zien. Dit is alleen geen Honda, maar een Acura. En je raadt het al: ook dit is een hybride. Technische details laat Honda verder nog niet los. Wel laten ze weten dat de accu’s gebouwd zullen worden in samenwerking met LG. Ze gaan een deel van de productielijnen die bedoeld waren voor EV-accu’s ombouwen voor hybride accu’s. Dat geeft wel aan waar de prioriteiten van Honda liggen.

Europa

Wat betekent dit voor ons in Europa? De Acura is natuurlijk sowieso niet voor hier, maar of de fastback onze kant op komt is ook nog maar de vraag. De presentatie van Honda heeft ons vooral geleerd dat we geen nieuwe EV’s meer hoeven te verwachten. Als er nog nieuwe modellen naar Europa komen zullen dat hybrides zijn. Of dit een verstandige strategie is van Honda? Laat maar weten in de reacties!