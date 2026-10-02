Sterkste straat-Honda krijgt een lekkere update

Hij verkocht maar in zeer kleine aantallen in Europa, maar heeft toch heeft ie een flinke indruk achtergelaten: de Honda Civic Type R FL5. Zijn nek werd in 2025 in de EU omgedraaid, maar in de VS rolt de hot hatch lekker verder. Nu krijgt ie zelfs een verbetering (want dat was blijkbaar mogelijk).

Dit jaar viert Honda het dertigjarig bestaan van de Civic Type R. Daarin zijn vijf verschillende generaties gebouwd, van de EK9 in 1997 tot aan de hedendaagse FL5. Voor de versie in de VS is Honda nog eens naar de tekentafel gegaan en met wat aanpassingen teruggekomen. Voor de liefhebbers: een van de laatste hot hatches met een handbak houdt gewoon zijn handgeschakelde optie!

Nog beter te besturen

De lijst aan verbeteringen is verrassend lang. Honda installeert een nieuwe voorbumper met diepere splitter. Hierdoor krijgt de K20-motor meer lucht en wordt er meer neerwaatse druk geproduceerd. Ook de motorkap krijgt een nieuw ontwerp. Amerikanen kunnen kiezen voor een nieuwe kleur genaamd Meteorite Gray Metallic. Voor een nog lekkerder rijgevoel pakt Honda ook de vering aan. In de speciale R+-modus is de demping verder verbeterd. Het matchen van de toeren gebeurt nu nog beter en het rempedaal moet directer aanvoelen.











Daily driver-interieur

In de cabine gebeuren verschillende zaken, voornamelijk om het interieur comfortabeler te maken. Er zijn verwarmbare voorstoelen, ingebouwde Google-systemen zoals Gemini, maar ook Alexa-assistentie en twee USB-C-poorten. Het oog wil ook wat dus zijn het dashboard en de deurpanelen in ultrasuede ingepakt. De fysieke knoppen zijn nu allemaal zwart terwijl de aluminium versnellingspookknop donkergrijs is, net als de consolebekleding en deurklinken.

De heerlijke Amerikaanse prijs

Alsof het nog niet pijnlijk genoeg is dat de Amerikanen wel nog een Civic Type R nieuw kunnen kopen, wordt het nog pijnlijk als je de prijs daar ziet. De totale adviesprijs die Honda voorschrijft, is 49.990 dollar. Omgerekend is dat ongeveer 44.500 euro. Hier haal je daar tegenwoordig een Golf R-Line met 150 pk en een automaat voor. Toen je de Civic Type R nog wel in Nederland kon bestellen betaalde je ruim 90.000 euro, mede dankzij meer dan 40.000 euro aan belastingen.

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