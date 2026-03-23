Hoogleraar zegt dat het niet slim is om op solid-state-batterijen te wachten

Als we de recente golf aan solid-state-nieuws uit China serieus nemen, dan kunnen we volgend jaar de eerste productie-EV’s met de technologie verwachten. Dat klinkt ietwat optimistisch, maar gezien China keihard inzet op de ontwikkeling van de droge accutechnologie, zit er ook een bepaalde hoogte van aannemelijkheid aan.

Haastige spoed…

Juist door die haast om de solid-state-accu de markt op te krijgen, zou je als consument afwachtend moeten zijn. Dat zeggen wij niet, dat stelt een van de belangrijkste hoogleraren op het gebied van accutechnologie Ouyang Minggao van het Chinese Academy of Sciences. Hij geeft aan dat het nog jaren zal gaan duren voordat de opgehypte technologie echt betrouwbaar zal zijn en dat er nog grote stappen gemaakt kunnen worden.

Volgens Ouyang gaat de ontwikkeling van de solide batterij in drie fases. Vanaf nu tot volgend jaar worden de batterijen met een energiedichtheid van 200 tot 300 Wh per kilogram afgerond en klaargestoomd voor productie. In de drie jaren erna worden de pijlen gericht op het verhogen van de energiedichtheid tot ergens tussen de 400 wh/kg en 800 Wh per liter. Als dat is afgerond, gaan de Chinese onderzoekers tussen 2030 en 2035 vermoedelijk aan de slag om 500 wh/kg en 1000 Wh/L mogelijk te maken.

Kinderziektes en veroudering

De hoogleraar zegt dus eigenlijk dat als je te vroeg in een auto met een solid-state-batterij stapt, je al snel met verouderde technologie zit. Daar komt ook nog eens bij dat je met de eerste generaties van de accu’s te maken hebt die nog vol kinderziektes kunnen zitten. Iets wat volgens hem, vooral door de haast om het product op de markt te krijgen, een groter risico vormt dan veel mensen zich realiseren.

Ouyang adviseert dan ook om nu niet te wachten op de eerste auto’s met solid-state-accu’s, maar te kiezen voor de bewezen technologie die je nu in de recentere EV’s kunt vinden. Deze is inmiddels al ver doorontwikkeld, waardoor het betrouwbaar en bruikbaar is in het dagelijks leven.

Wanneer het dan wel verstandig is om op solid-state over te stappen? Volgens Ouyang is het bij het aantikken van 300 tot 350 kW/kg een goed moment. Hij verwacht dat de industrie dat punt over een jaar of 3 tot 5 bereikt en dat de technologie dan pas echt volwassen genoeg is.