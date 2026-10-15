Horner verklapt: Verstappens hielden Alonso-transfer naar Red Bull tegen

Max Verstappen heeft in zijn 250 Grands Prix tellende carrière al heel wat teamgenoten versleten. Weinig konden het de Nederlander echt moeilijk maken. Dat had heel anders kunnen lopen, openbaart oud-teambaas Christian Horner.

De voormalig leidinggevende van Max Verstappen hangt in zijn autobiografie Drive de vuile Red Bull Racing-was buiten. Zo wordt goed duidelijk dat hij geen geweldige band had met Helmut Marko. Ook over de aanstelling van een tweede coureur dacht Horner anders dan zijn collega’s. Het levert twee mooie ‘wat als’-scenario’s op waarin de gedroomde kandidaat van Horner wél naast Verstappen kwam zitten.

Verstappen & Leclerc

Daarvoor moeten we terug naar 2023. Verstappen domineert de F1 en tijdens het raceweekend in Qatar verzekert hij zich van de rijderstitel. In hetzelfde weekend praat Horner met Nicolas Todt. Hij is niet alleen de zoon van oud-Ferrari-teambaas Jean, maar vooral de manager van Charles Leclerc.

Verstappen en Leclerc kennen elkaar al sinds hun jeugdjaren toen ze tegen elkaar karten ( en het niet altijd even netjes hielden ). Horner zag het wel zitten om de twee in één team te zetten: “Ik dacht dat hij de perfecte coureur voor ons kon zijn. Hij was snel, sterk over één ronde en had een vastberaden karakter. Ja, hij maakte natuurlijk zo nu en dan een fout waarvan Red Bull had geprofiteerd, maar hoe de situatie ook was, hij viel Ferrari nooit af. Charles was een teamspeler en ik had het gevoel dat hij het gat kon opvullen als Sergio verder zou wegzakken. Bovendien leek hij gefrustreerd te zijn bij Ferrari."

Van een deal kwam het nooit. De reden? Die laat Horner in het midden: “Ik kreeg kort daarna van Helmut te horen dat ik Charles ook maar uit mijn hoofd moest zetten.’’ Van wie de opdracht kwam, is onbekend. Horner zweer echter dat ie niet van de Nederlandse coureur kwam: “Ik wist meteen dat die opdracht niet van Max afkomstig was, maar iemand had ergens besloten dat het voor Red Bull niet de juiste stap was. Ik was teleurgesteld.’’

Verstappen & Alonso

De zoektocht naar een vervanger voor Pérez ging verder. Hier had Fernando Alonso inmiddels lucht van gekregen en besloot actie te ondernemen. Horner: "Tijdens de Grand Prix van Japan van 2024 vertelde Fernando me zelfs dat hij het seizoen daarop heel graag naast Max wilde rijden.’’

De overstap van Aston Martin naar Red Bull kwam er, zoals we inmiddels weten, niet. Deze keer zat team Verstappen er wél achter. Volgens Horner werd Marko naar voren geschoven om het slechte nieuws te melden: “ Vervolgens maakte Helmut - kennelijk namens het managementteam van Verstappen - duidelijk dat ze niet blij waren met dat idee.’’

Verstappen & Sainz 2.0

Met zijn ontslag in zicht bleef Horner lobbyen. In het weekend van de GP van Groot-Brittannië 2025, zijn laatste race als teambaas, praat hij met Carlos Sainz. De Spanjaard kwam samen met Verstappen als debutant in de Formule 1 uit voor Toro Rosso in 2015. Het gesprek ging over een mogelijkheid om bij Red Bull te racen in 2026. “Hij was een ervaren Grand Prix-coureur, een teamspeler, en ik wist dat hij zich uit de naad zou werken voor het team’’, zegt Horner.

Vervolgens kon Horner weinig betekenen voor Sainz’ mogelijke overstap naar Milton Keynes. De week erop krijgt Horner het bericht dat hij zijn spullen kan pakken en moet wieberen. Intussen rijdt Sainz nog altijd achterin het veld bij Williams.

Bron: Motorsport.com

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