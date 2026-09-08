Geely bedenkt motor die 'volledig onder water kan': wat heb je daaraan?

Sommige motoren zijn zuinig. Sommige motoren zijn krachtig. Sommige motoren zijn efficiënt. Sommige motoren zijn dat allemaal tot op zekere hoogte, maar maken vooral furore door het feit dat ze volledig onder water kunnen opereren. Dat laatste is het pronkstuk van een nieuwe viercilinder van Horse Powertrain, een motorleverancier in handen van Geely en Renault. Wat moet je ermee?

Misschien een klein zijspoor, maar een ondergewaardeerde vorm van entertainment is kijken hoe auto's in Engeland door een ford bewegen. Niet het automerk, maar hoe het aldaar genoemd wordt als een weg onderstroomt en deze nog steeds functioneert als weg. Een plasje water kan een auto echt wel hebben. Het wordt pas entertainment als blijkt dat de motor zo ver onder water komt dat een auto midden in, min of meer een rivier, tot stilstand hikt. Het heeft een hoog Darwin-award-gehalte, maar een beetje schadenfreude moet kunnen. Toch?

Het is heel simpel: automotoren kunnen niet tegen water. Of nou ja, de ontbrandingscyclus kan er niet tegen. Een motorblok kan in principe onder water gelegd worden, maar de luchttoevoer moet enkel lucht bevatten om de cilinders niet vol te zuigen met water. Vandaar dat de betere offroaders vaak een snorkel hebben, dan wordt de luchttoevoer in theorie pas een probleem als je het water tot het dak hebt staan.

Dat gezegd hebbende, wordt nog steeds geadviseerd om met je Land Rover of Jeep niet te diep in het water te rijden. Een Land Rover komt tot ongeveer 90 centimeter diep, terwijl Jeep het niet veilig acht om dieper te gaan dan 76 centimeter. Enter Horse. Nee, er staat geen paard in de gang, dat is hoe een motorfabrikant wordt genoemd die in handen is van Geely en Renault. Dit bedrijf ontwikkelt benzinemotoren die voor vele merken ingezet worden, om kosten te besparen. Het betreft in theorie een vrij doorsnee 2.0 liter viercilinder met turbo met wel 187 pk. Support voor allerlei soorten hybride is inbegrepen.

Waterproof

Even terugkomend op dat waterprobleem: volgens Horse kan deze viercilinder dus tegen water. Zo'n Land Rover- of Jeep-blok kan niet dieper omdat het blok er niet tegen kan. Volgens Horse kan hun motor volledig tegen water. Ja, echt. Dat betekent niet dat je voor je lol de auto waarin het blok ligt in de oceaan moet rijden, maar het betekent dat de auto veel dieper onder water kan dan concurrenten (tot 1,1 meter) en allerlei sensoren meten hoe diep het water is, waardoor de motor zich kan aanpassen op de omstandigheden. Voor offroaden leuk, maar als je dan toch per ongeluk in een sloot belandt is de kans dus groot dat de auto zich op eigen kracht eruit kan trekken.

We hebben nu nog niet zo veel aan de Horse-motor, want de motor is enkel te vinden in een Chinese offroader genaamd de Geely Galaxy Cruiser 700. Die overigens binnenkort in het VK belandt, dus wellicht dat ze het ook gaan proberen in Nederland. De ideale auto voor als de dijken breken.