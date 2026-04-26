Nog één kans om de ultieme Golf voor Gran Turismo-fans te krijgen

Dankzij een 241 pk sterke en 3.2 liter grote versie van Volkswagen's legendarische VR6-motor én vierwielaandrijving, was de Golf R32 (Mk.4) de krachtbeul van zijn tijd op Golf-gebied. Toch zat er veel meer in het vat, als je wil. Echt veel meer. Een Canadees bedrijf bewijst dat al jaren en als jij een fanatieke gamer bent, komt het je niet onbekend voor.

Dat racespellen je autoliefde kunnen beïnvloeden, dat is logisch. Er was hier nooit een rode Golf V GTI gekomen als het niet één van mijn favoriete auto's was in Gran Turismo 4 voor de PlayStation 2. De Golf V R32 zat nog niet in die game, de IV wel. Toch is de liefde altijd bij de Golf V gebleven, want die was perfect voor alle middenklasse races in het spel. Met een beetje tuning reed je serieuze auto's zoek.

Was het de snelste Golf in Gran Turismo? Nee, zeker niet. Dat heeft dan weer te maken met een ietwat verborgen Volkswagen Golf voor de échte nerds. In het tunergedeelte van Gran Turismo kon je per merk bepaalde upgrades krijgen en voor Volkswagen kwamen die upgrades onder meer van het Canadese HPA Motorsport. In Gran Turismo 4 (maar ook 5 en 6) waren die eveneens te vinden met een volledig eigen auto, de HPA Motorsport Golf R32 Stage II. Een grijze Golf met een flinke verrassing onder de kap.

HPA Motorsport Golf R32

Zoals gezegd, je kan meer met de Golf R32 dan die 241 pk. HPA voorzag de VR6 van een reeks upgrades, maar niet onbelangrijk een turbo. De 'Stage II' zoals in Gran Turismo was de ultieme versie. Dat betekent een totaalplaatje van 560 pk, een sprint naar 100 in 3,2 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Let wel: het is 2004 waar we het over hebben. De toenmalige Lamborghini Gallardo had 500 pk en sprintte naar 100 in 4,2 seconden. Dit was een sleeper pur sang, want ondanks striping en een bredere stance was het 'slechts een Golf'. Maar wel eentje die vrijwel alles wat je tegenkwam zoek reed. Om even in de Gran Turismo- c.q. oude internet-sferen te blijven, dat zag er zo uit en klonk zo:

Final Edition

HPA maakt zich hard voor de VR6 in de Golf. De turbokit voor de Golf R32 is nog steeds te krijgen. Onder de noemer FTX500, wat staat voor Full Throttle Xtreme en hoe veel pk je ongeveer krijgt, is de turbokit nog steeds te bestellen. Voor de Golf V R32 kon de teller oplopen tot 700(!) pk. Daarna stopte Volkswagen met de VR6 in de Golf, maar als 'VR550T' bouwde HPA nieuwe 2.5 liter VR6'en die met een flinke boost naar 550 pk perfect voorin je Golf VII past. Het zorgt ervoor dat HPA dé plek wordt voor gepeperde Golfs met Volkswagens legendarische motor. Alleen voor de FTX-serie zit de tijd er nu op.

De reden waarom wordt niet helemaal duidelijk, maar HPA kondigt de laatste serie FTX-upgrades aan. Onder de noemer Final Edition wordt de geblazen VR6-upgrade nog één keer aangeboden. De upgrade lijkt geldig te zijn voor alles waar de 3.2 liter grote V6 in heeft gelegen, dus een supercar-pestende Golf IV kan nog steeds. Een Audi TT (8N/8J), Audi A3 (8P) of Golf V mag ook.

Upgrades

De lijst met upgrades die HPA doorvoert om van jouw Golf een R32 FTX te maken is flink. De hele lijst moet je zelf maar even teruglezen, maar het komt erop neer dat de flinke Borg Warner EFR 8474-turbo wordt bijgestaan door zo veel mogelijk upgrades om tot meer vermogen te komen. Het lijkt erop dat ze overal in de motor wel komen. De precieze power is afhankelijk van welke generatie van de 3.2 VR6 je aanlevert, maar 550 tot 700 pk is dus mogelijk.

Klein nadeeltje: goedkoop is het niet om je Golf IV R32 te laten kietelen door HPA Motorsport. De kit begint vanaf 21.760 dollar, ruim 18.500 euro. We zouden bijna zeggen, daar koop je een R32 voor, maar Marktplaats toont aan dat je vanaf 25 mille moet zoeken. Goedkoop wordt het dus niet. Cool, helemaal voor de Gran Turismo-fanaat, wel.