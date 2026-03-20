BMW-hufter moet de bak in naar aanleiding van Dumpert-filmpje

We hebben er al vaker over geschreven: ook de politie kijkt internetfilmpjes. Als je zelf beelden deelt van asogedrag, kan de politie gewoon aan je deur staan. Daar is ook een asociale BMW-rijder (pleonasme?) achter gekomen.

Brakecheck

Het gaat om een video uit 2024, die onder andere op Dumpert verscheen. Daarin vertoonde een BMW M3 huftergedrag in de omgeving van Eindhoven. Hij deed onder andere een brakecheck. Afgaande op de screenshot van de politie heeft de bestuurder dit zelf gefilmd. Waarom je zelf zou filmen dat je iemand brakecheckt, is ons een raadsel, maar goed. Helaas kunnen we de video in kwestie niet terugvinden, dus als iemand een linkje heeft: graag!

De politie heeft het filmpje wél gezien en ze hebben een onderzoek ingesteld. Ze kregen boven water wie de bestuurder was en namen zowel zijn auto als zijn smartphone in beslag. Op de telefoon bleek een hoop belastend materiaal te staan.

Het vonnis

Dat was genoeg bewijs en de BMW-rijder is nu veroordeeld. Het vonnis luidde als volgt: 6 maanden gevangenisstraf (waarvan 5 voorwaardelijk), 18 maanden rijbewijs kwijt (waarvan 6 voorwaardelijk) en aanmelding voor een Educatieve Maatregel Gedrag. Ook is de M3 in beslag genomen. Die kunnen we dus binnenkort bij Domeinen verwachten.

Op de filmpjes die op de telefoon stonden van de bestuurder waren ook nog andere verkeersaso’s te zien. Tegen hen is een proces-verbaal aangemaakt. De politie geeft op Instagram een duidelijk signaal af: “We kijken ook mee op sociale media.”

Via: Verkeerspolitie Oost-Brabant