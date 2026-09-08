Huh? ANWB verwacht geen verkeerschaos door OV-staking

Woensdag kun je de trein, bus en tram alvast uit je agenda schrappen. Het openbaar vervoer heeft er een dagje even geen zin in en dat betekent meestal maar één ding: heel Nederland in de auto en vervolgens met z'n allen gezellig stilstaan. Alleen verwacht de ANWB dat het deze keer allemaal nogal mee kan vallen. Wat?

Allemaal gezellig in de auto?

De gigantische landelijke OV-staking vindt woensdag (morgen dus) plaats. Een flink deel van Nederland dat normaal gesproken met het openbaar vervoer reist, zal dus even wat anders moeten gaan verzinnen. De oude vertrouwde auto is dan natuurlijk voor de hand liggend. Of de fiets, als je werkgever toevallig aan de andere kant van de stad zit en je zin hebt om daar met windkracht zes naartoe te trappen.

Toch denkt de ANWB dat het extra verkeer op de weg waarschijnlijk meevalt, zo laat een woordvoerster weten. De belangrijkste reden? De staking is ruim van tevoren aangekondigd. Dus mensen hebben daardoor de tijd om hun reisplannen om te gooien, alternatief vervoer te regelen of een dagje thuis te werken.

Volgens de ANWB werd bij eerdere vergelijkbare stakingen namelijk niet per se een meetbaar effect op de verkeersdrukte gezien. Dat betekent niet dat woensdag gegarandeerd een filevrije droomdag wordt, maar de gevreesde verkeersapocalyps hoeft dus ook weer niet klaar te staan.

De A2 heeft andere plannen

Want helemaal gerust kunnen we de auto natuurlijk niet voor de deur laten staan. De verkeerssituatie wordt volgens de ANWB lastig te voorspellen door een aantal onzekere factoren.

Zo wordt er slecht weer verwacht. En slecht weer en Nederlandse automobilisten zijn een combinatie waar wij natuurlijk voor vrezen. Voeg daar wegwerkzaamheden aan toe en je hebt alweer genoeg ingrediënten voor een gezellig potje filerijden.

Een van de plekken waar automobilisten rekening mee moeten houden is de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Daar vinden werkzaamheden plaats, waardoor extra verkeer op die route wel degelijk voor problemen kan zorgen.

Dus: toch maar wat eerder weg?

Wie woensdag normaal gesproken met de trein of bus reist maakt het zichzelf dus een stuk makkelijker om vooraf even zijn route te bekijken. Dus niet omdat de ANWB een nationale filecatastrofe verwacht, maar omdat het verschil tussen “valt allemaal mee” en “waarom staat iedereen hier stil?” op de Nederlandse snelweg soms echt heel klein is.

De grote vraag is dus hoeveel mensen daadwerkelijk voor de auto kiezen. Een deel zal thuiswerken, anderen zoeken alternatief vervoer en weer anderen stappen waarschijnlijk gewoon in hun auto en hopen dat de rest dat niet doet. Dat laatste is een strategie die tot nu toe bijzonder weinig succes heeft gehad.