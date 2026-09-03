Audi ontdekt iets heel belangrijks over de benzinemotor

Nouja zeg, Audi gaat weer volop benzinemotoren bouwen. Tenminste, zo voelt het een beetje na de nieuwste uitspraken uit Ingolstadt. Het merk dat ooit nog beweerde dat de verbrandingsmotor op weg naar de uitgang was, blijkt inmiddels toch wat moeite te hebben met afscheid nemen. Daar zullen liefhebbers van een fatsoenlijke motorruimte vast niet wakker van liggen.

Hoe duurder, hoe meer benzine

Audi-CEO Gernot Döllner komt namelijk met een hele interessante observatie. In gesprek met Bloomberg stelt de topman dat de liefde voor de ouderwetse plofmotor juist groter wordt naarmate je hoger in de markt komt. Bij goedkopere auto's zouden consumenten veel makkelijker genoegen nemen met een elektrische aandrijflijn.

Dus, wie een A2 koopt, vindt een stekker helemaal prima. Wie vervolgens een half miljoen euro op tafel pleurt voor een Audi, wil blijkbaar toch graag weten waar de benzine naartoe gaat.

Dat verklaart ook gelijk waarom Audi de verbrandingsmotor voorlopig niet bij het oud vuil zet. De Duitse autobouwer heeft zijn eerdere plan om vanaf 2032 volledig elektrisch te zijn inmiddels laten varen. De V6 en V8 mogen daarom gewoon lekker blijven, zij het met een steeds grotere hoeveelheid elektrische hulp om wel aan die vervelende Europese regeltjes te voldoen.

De echt grote jongens komen trouwens niet terug. Een nieuwe W12 of V12 kunnen we dus vergeten. De periode waarin Audi zonder enige vorm van schaamte een W12 in een A8 lepelde of een V12-diesel in een Q7 hing, behoort echt definitief tot het museum. Helaas.

Lamborghini als benzine-excuus

Voor de echte petrolhead heeft Audi gelukkig nog wat lekkers achter de hand. Neem de nieuwe Nuvolari. Dat is een extreem exclusieve Audi met een V8, waarbij het merk vrolijk techniek uit de Lamborghini Temerario leent. En ja, ze lijken ook op elkaar.

De Nuvolari moet ongeveer 700.000 dollar kosten. Omgerekend is dat zo'n 600.000 euro. Voor dat soort bedragen mag je blijkbaar nog steeds verwachten dat er iets met acht cilinders in de buurt van je rechtervoet gebeurt. Ook bij de RS-modellen houdt Audi de boel gewoon draaiende. De nieuwe RS5 krijgt een V6 en ook de komende RS6 houdt een V6. Beide krijgen daarbij natuurlijk een plug-in hybride aandrijflijn.

Kleine Audi elektrisch, dikke Audi op benzine

De opvallende strategie wordt daarmee dus steeds duidelijker. Onderin het gamma mag de toekomst lekker elektrisch zijn. Audi brengt bijvoorbeeld de A2 terug als volledig elektrische compacte auto. Hartstikke prima. Niemand die daar wakker van ligt. Maar naarmate de prijs van de auto stijgt, lijkt ook het aantal cilinders weer een stuk belangrijker te worden.

En eigenlijk is dat niet eens zo gek. Wie een klein boodschappenautootje koopt, wil vooral goedkoop en makkelijk van A naar B. Wie zes ton uitgeeft aan een auto wil misschien ook nog iets van beleving in zijn/haar auto.

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