Huh? Audi wil benzinemotor in elektrische auto's leggen

Elektrisch rijden biedt natuurlijk enorm veel voordelen ten opzichte van een ouderwetse auto op dinosap. Maar als het straks kouder wordt en je veel moet rijden, kan het laden van je EV je planning flink in de war brengen. Daar heeft Audi nu wat op bedacht. En je raadt nooit wie z'n hulp ze daarvoor inschakelen.

Brandstofmotor in een EV

Jazeker, Audi heeft twee patenten ingediend voor EV's met de brandstofmotor als range extender, ook wel REX of EREX genoemd. Een klein plofmotortje dat niet de wielen aandrijft, maar jouw accu oplaadt. Je rijdt dus gewoon elektrisch, alleen heb je een soort powerbank op benzine achterin.

Leuk idee, maar je zit eigenlijk meteen al bij het eerste puntje. Waar ga je dat ding laten? De beste plek is natuurlijk gewoon onder de kap, maar dan moet er wel het één en ander worden aangepast. Audi wil dat met aangepaste motorsteunen doen. Zo zou een extra verbinding tussen de bevestigingspunten van de voorste veerpoten kunnen zorgen dat het motortje wat hoger komt te liggen. Zie het een beetje als een veerpootbrug waar de motor aan zou hangen. Zo komt er ruimte vrij voor andere onderdelen die eronder liggen.

Hoe groot die brandstofmotor zou worden, hoeveel cilinders die zou hebben of in welke auto die moet komen meldt het patent helaas niet.

Navigatie bepaalt alles

Goed, het eerste patent ging vooral over hoe en waar de REX moet komen. Het tweede patent gaat over hoe de REX zal worden gebruikt. Deze kan namelijk via de navigatie rekening houden met de route, het weer, hoogteverschillen, verkeerssituaties en op basis daarvan bepalen wanneer die bij moet springen. Handig, maar het klinkt ook allemaal als een hoop gedoe.

Maar hij houdt zich ook bezig met je portemonnee. Als de auto denkt dat je de bestemming niet gaat halen met het beetje stroom dat je nog hebt, kan het ding de prijs van snelladen vergelijken met de benzineprijs... De auto gaat dan zelf bepalen of laden onderweg goedkoper is of dat de generator bij moet springen.

En er is nog meer! De warmte die de kleine plofmotor produceert kan namelijk worden gebruikt om het interieur te verwarmen of de accu op temperatuur te brengen. Dat is best handig, want dit kost je anders gewoon stroom.

Uiteraard is het gebruik van een range extender helemaal niet nieuw. Zo heeft Mazda de wankelmotor weer van zolder gehaald zodat die als range extender kan dienen, en BMW had een tijdje de range extender in de i3 als optie. En hoewel het idee natuurlijk hartstikke slim is, zitten er ook een aantal nadelen aan. Zo neemt het dus zoals ik al noemde ruimte in, is het niet heel erg efficiënt, brengt het extra kosten met zich mee, niet 100% uitstootvrij etc.

Goed, allemaal leuk dus die ideeën maar we weten hoe het gaat met. Of dit dus echt wat gaat worden...

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