Huh? BMW bouwt een iX3 safety car voor … het voetbal?

Help ons even: waarom heeft een voetbalteam een safety car nodig?

BMW levert een safety car aan voetbalclub Real Madrid. Zou je dat omdraaien, dan zou je kunnen zeggen dat Feyenoord vanaf vandaag Robin van Persie afstaat aan het Beierse automerk. Wat BMW met RVP moet? Geen idee, kijk maar.

De Spaanse marketingafdeling van BMW heeft de uitleen van een iX3 als safety car aan Real Madrid interessant genoeg bevonden om er een uitgebreid persbericht over te tikken. Wat er dan weer niet in het informatiedocument staat: waarom?! Ik lees alleen dat de SUV wordt gebruikt ”voor wedstrijden en belangrijke sportevenementen”. Als wisselspeler? Of als vervoersmiddel om de zogenaamd geblesseerde spelers mee af te voeren? Of als back-up voertuig voor als de BMW van spelers het begeeft?

Verder oreert BMW España over de specificaties van de iX3 die je inmiddels wel kent. Oh en dit: ”De BMW iX3 Safety Car maakt zijn officiële debuut aanstaande zondag 22 maart om 21:00 uur, gelijktijdig met de derby tegen Atlético de Madrid in het Santiago Bernabéu-stadion.”

Waarom heeft Real Madrid een safety car?

Antwoord op die vraag krijg ik pas wanneer ik ga zoeken naar eerdere safety cars van BMW voor Real Madrid. Hiervoor leverde BMW namelijk de BMW M5 Touring die je hieronder ziet als veiligheidsauto. Nog daarvoor was er een XM die het taakje volbracht. Wat die taak is? De auto vormt ”het hoofd van het beveiligingskonvooi bij de officiële sportevenementen van de club”.

Aha! De BMW safety car rijdt dus voor de spelersbus uit bij gebrek aan Spaanse politieauto’s. Dat ze er bij BMW zijn opgekomen om daar een auto voor te leveren, is ofwel ziekelijk of wel heel slim. Of misschien combinatie van beide? Hoe dan ook, de Real Madrid CF BMW iX3 Safety Car is gehuld in een kleurstelling die refereert naar de clubkleuren en de slogan “Rethink The Game” draagt. Dit verwijst naar ”het strategische overkoepelende thema waaronder de belangrijkste gezamenlijke acties tussen BMW en de club worden ontwikkeld”. Ja ja….